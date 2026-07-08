El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, durante la celebración de la sesión extraordinaria de la Comisión Mixta para la Unión Europea, a 8 de julio de 2026, en Madrid (España). Cuerpo comparece a p - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 8 Jul. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha lanzado un mensaje de "tranquilidad" ante las últimas declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre posibles represalias comerciales contra España, en el marco de la cumbre de la OTAN celebrada en Ankara.

Cuerpo ha explicado que ahora mismo no hay ninguna medida sobre la mesa que restrinja ni el comercio ni el transporte o los viajes con respecto a Estados Unidos. "Esperamos que así sea siempre", ha recalcado el vicepresidente antes de comparecer en la Comisión Mixta de la Unión Europea para informar sobre el despliegue del Plan de Recuperación.

En cualquier caso, Cuerpo ha puesto de relieve que la Comisión Europea ya ha salido a asegurar que están preparados para defender los intereses de la Unión o de cualquiera de sus Estados miembros si se diera una circunstancia que sea perjudicial.

"Las relaciones comerciales con Estados Unidos se rigen en el marco de los acuerdos a los que llega la Comisión Europea, es decir, en el marco de la Unión y en ese marco nuestras empresas enfrentan las mismas condiciones que las empresas francesas, alemanas o el resto de la Unión Europea", ha explicado.

En cualquier caso, Cuerpo ha destacado "lo profundo y lo histórico" de las relaciones bilaterales entre España y Estados Unidos en el ámbito comercial o en el ámbito de inversiones. "Más de 100.000 millones, por ejemplo, de stock de inversión de empresas españolas en Estados Unidos", ha recordado.

En este sentido, el ministro ha insistido en que España quiere seguir reforzando estas relaciones y ha destacado los esfuerzos por parte del Gobierno para aumentar la presencia de empresas españolas en Estados Unidos y viceversa.

"Tenemos que seguir trabajando, estamos abriendo oficinas comerciales, por ejemplo, en Estados Unidos, estamos avanzando con nuestro plan de apoyo a las empresas ante los aranceles. Esta es la vía por la que vamos a seguir", ha indicado.

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