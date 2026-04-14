Cuerpo viaja hoy a EEUU para fortalecer relaciones y participar en las asambleas del FMI y el Banco Mundial

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, a su llegada a una sesión de control al Gobierno, en el Senado, a 7 de abril de 2026, en Madrid (España). Cuerpo se estrena hoy como vicepresidente en la sesión de contro - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, iniciará este martes una visita a Estados Unidos, la cuarta en algo más de dos años, para fortalecer las relaciones comerciales y para participar en las asambleas de primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial.

En concreto, el vicepresidente primero arranca su viaje oficial en Boston, con el objetivo de reforzar los vínculos económicos y comerciales con Estados Unidos. El Gobierno tiene previsto abrir una nueva oficina comercial en esta ciudad, que sería la octava que tiene España en Estados Unidos.

Antes de partir de viaje, el vicepresidente participará de manera virtual en la inauguración de un encuentro empresarial con directivos de empresas españolas y estadounidenses organizado por ICEX, en el que intervendrán la gobernadora de Massachusetts, Maura Healey, y la alcaldesa de Boston, Michelle Wu.

Ya presencialmente en Boston, este miércoles, Carlos Cuerpo mantendrá un desayuno de trabajo con inversores de sectores estratégicos, como la industria química, la robótica, la neurotecnología, la tecnología óptica, los equipos industriales y las soluciones tecnológicas, con interés en expandirse en España.

REUNIÓN CON LA GOBERNADORA DE MASSACHUSETTS

Asimismo, se reunirá con la gobernadora de Massachusetts para explorar oportunidades de colaboración en un Estado que se ha convertido "en destino prioritario para la internacionalización de empresas españolas y para la atracción de inversión estadounidense hacia España", según ha destacado el Ministerio de Economía a través de un comunicado.

"Empresas españolas líderes en sectores como la energía, los servicios financieros, los seguros y las ciencias de la vida tienen ya una presencia activa en Massachusetts, que mantiene un flujo comercial con España de alrededor de 800 millones de dólares al año", ha señalado el Departamento que dirige Carlos Cuerpo.

El vicepresidente concluirá su jornada con una charla pública en el MIT junto al profesor Daron Acemoglu, ganador del Premio Nobel de Economía en 2024, sobre los desafíos económicos de Europa y el mundo. Esta agenda obedece a la política de proyección exterior de la economía española y al mantenimiento de relaciones institucionales de primer nivel con los principales socios internacionales del país.

ASAMBLEAS DEL FMI Y BANCO MUNDIAL

Posteriormente, el jueves, el vicepresidente se trasladará a Washington para representar a España en las asambleas de primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, que se celebran esta semana en la capital estadounidense.

El vicepresidente participará el jueves en un panel junto a Isabel Schnabel, miembro del comité ejecutivo del Banco Central Europeo, sobre el futuro de la arquitectura económica de la zona euro. En el panel, organizado por el Peterson Institute, también participarán los economistas Angel Ubide y Olivier Blanchard.

En las reuniones de primavera, Carlos Cuerpo se sumará a los debates sobre la evolución de la economía mundial, las perspectivas de crecimiento global y los principales retos a los que se enfrentan las economías avanzadas y emergentes.

"España defenderá en estos foros su posición en favor de una gobernanza económica internacional sólida, el fortalecimiento del multilateralismo y la estabilidad financiera global", han avanzado desde el Ministerio de Economía.