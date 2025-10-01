Donald Trump nomina a Travis Hill para dirigir la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC) de EE.UU.

Archivo - Fachada de la Bolsa de Nueva York en Wall Street. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha nominado este miércoles al actual líder interino de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC), Travis Hill, para que dirija el regulador bancario de manera titular si es confirmado por el Senado.

Según ha adelantado 'Bloomberg', Hill se incorporó al órgano rector de la FDIC en calidad de vicepresidente en 2023, aunque, anteriormente, desempeñó el cargo de asesor del presidente durante la primera Administración Trump. Hill llevaba dirigiendo la agencia provisionalmente desde la renuncia en enero de Martin Gruenberg.

Bajo la dirección de Hill, la FDIC está trabajando de abandonar lo que se han considerado "propuestas problemáticas", como los planes de la era Biden para reforzar la regulación de los depósitos intermediados por prestamistas lanzados tras los colapsos del Silicon Valley Bank (SVB) y el Signature Bank.

Además, el organismo decidió este año dejar de incluir el riesgo reputacional dentro de sus inspecciones bancarias y suavizó su postura respecto a los riesgos relacionados con el sector de las criptomonedas. También revocó la norma anterior que prescribía un escrutinio regulatorio más estrecho para las fusiones bancarias.