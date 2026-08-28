Estados Unidos.- EEUU afirma haber limpiado Ormuz de minas iraníes y agrega que Teherán no ha exportado ni un barril de crudo

Archivo - May 14, 2026, Washington, District Of Columbia, USA: Admiral Charles B Cooper II, United States Navy, Commander, United States Central Command (CENTCOM) testifies during the US Senate Committee on Armed Services hearing to 'examine the posture o - Europa Press/Contacto/Andrew Thomas - Archivo

MADRID 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Estados Unidos ha insistido este jueves en que han retirado "con éxito" las minas colocadas "haces meses" por Irán en las rutas marítimas del estrecho de Ormuz, al tiempo que se ha jactado de que mientras sus uniformados han facilitado la salida de "750 millones de barriles de petróleo crudo", Teherán "no ha exportado ni un solo barril" desde la reanudación de su bloqueo.

"Las rutas de tránsito internacionalmente reconocidas en el estrecho (de Ormuz) están libres de minas marinas iraníes gracias al increíble trabajo de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos", ha aseverado el jefe del Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM), el almirante Brad Cooper, en un vídeo difundido en redes.

Ya este martes el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que el estratégico paso, en el epicentro de las tensiones entre Washington e Irán desde el estallido del conflicto en Oriente Próximo, está libre de minas, a la par que amenazó a la República Islámica de que "destruirá" cualquier buque que trate de volver a colocarlas.

Asimismo, Cooper ha indicado que "en los últimos meses" sus uniformados han ayudado a "casi 1.500 buques comerciales a atravesar el estrecho proporcionándoles protección coordinada", embarcaciones que, ha sostenido, "transportaban casi 750 millones de barriles de petróleo crudo con destino a los mercados energéticos mundiales".

"Mientras las fuerzas estadounidenses han facilitado la salida de 750 millones de barriles de petróleo crudo del Golfo, Irán no ha exportado ni un solo barril de petróleo desde sus costas desde que reanudamos el bloqueo naval a mediados de julio. Hemos sido sumamente eficaces", ha agregado.

Al hilo, el jefe del CENTCOM ha precisado que si bien "ningún buque ha entrado ni salido de puertos iraníes" sin permiso de Washington, sí que han "permitido" el paso de embarcaciones "por motivos humanitarios".

"Desde que se reanudó el bloqueo, miles de soldados que operan más de 20 buques de guerra y cientos de aeronaves han garantizado nuestro éxito, haciendo dar media vuelta a 75 embarcaciones que intentaban burlar el bloqueo e inutilizando tres embarcaciones que no acataron las órdenes", ha añadido Cooper.

En este contexto, cabe tener en cuenta que Washington, que mantiene el referido bloqueo naval contra Irán, ha dado un nuevo paso en el conflicto al declarar una "guerra económica" contra el país centroasiático, medida adoptada después de que terminara el plazo de 60 días que se dieron Estados Unidos y la República Islámica para alcanzar un acuerdo global en aras del fin del conflicto abierto tras la ofensiva estadounidense-israelí lanzada el pasado 28 de febrero.

ADVERTENCIA DE IRÁN A EEUU

Por su parte, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Mohsen Rezaei, ha declarado este jueves ante el primer ministro de Qatar, Mohamed bin Abdulrahman al Thani, que si Estados Unidos lleva a cabo acciones "malévolas" contra Irán, la República Islámica causará "un desastre a sus intereses militares y económicos".

"Si Estados Unidos emprende alguna acción malévola contra Irán, causaremos un desastre a sus intereses militares y económicos que quedará registrado en la historia", ha advertido Rezaei ante el también jefe de Exteriores qatarí, de visita en Teherán a fin de rebajar tensiones en Oriente Próximo y en particular en lo referido al estrecho de Ormuz.

El dirigente de seguridad iraní ha decidido centrarse en los intereses de Washington ante el líder qatarí, tras amenazar el pasado sábado con atacar intereses de países vecinos que decidan respaldar la campaña de presión económica impulsada por la Administración de Donald Trump contra la República Islámica.

En la misma conversación, Rezaei ha abordado también la posible reapertura del estrecho de Ormuz, afirmando que "Estados Unidos debe primero tomar medidas concretas para cumplir con las condiciones de Irán, y luego Irán procederá" con la reanudación del tráfico marítimo por el estratégico paso.

Del encuentro se ha hecho eco también la parte qatarí, que ha confirmado la reunión en una publicación en redes del Ministerio de Exteriores en la que la cartera ha indicado que ambos representantes "han abordado la situación en la región y las repercusiones de la escalada, así como los esfuerzos regionales e internacionales para reducir las tensiones y promover la seguridad y la estabilidad regionales".

"Su excelencia el primer ministro y ministro de Exteriores ha subrayado la importancia de actuar con prudencia y responsabilidad al afrontar la crisis actual, de manera que se salvaguarde la seguridad y la estabilidad de la región", ha agregado la diplomacia qatarí.