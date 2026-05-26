EEUU defiende que Ormuz tendrá que estar "abierto" y "sin peajes" tan pronto se cierre un acuerdo con Irán

May 8, 2026, Rome, Italy: Secretary of State of the United States of America, Marco Rubio seen at Palazzo Chigi. - Europa Press/Contacto/Stefano Costantino

MADRID, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha abogado este lunes por que el estratégico estrecho de Ormuz esté "abierto, sin obstáculos y sin peajes" una vez Washington y Teherán alcancen un acuerdo, al tiempo que ha advertido de que los estrechos "van a estar abiertos de una forma u otra".

"El estrecho tiene que estar abierto, sin obstáculos, sin peajes, y obviamente eso tiene que suceder inmediatamente en cuanto se llegue a un acuerdo", ha subrayado el jefe de la diplomacia estadounidense en declaraciones a los medios.

Las palabras de Rubio llegan poco después de que el Gobierno iraní haya descartado imponer un peaje al paso de buques mercantes por ese estrecho que conecta los golfos Pérsico y de Omán. En su lugar, la República Islámica ha abogado por una "tasa" por servicios marítimos y protección ambiental como solución al contencioso abierto con Estados Unidos.

Al hilo, Rubio ha asegurado que, a su juicio, "no hay ningún país en el mundo que esté a favor del sistema de peaje, excepto el régimen de Irán", por lo que no sólo ha defendido que los estrechos "tienen que estar abiertos" sino que, además, ha advertido de que "van a estar abiertos de una forma u otra".

"Es ilícito, es ilegal, es insostenible para el mundo, es inaceptable. No conozco a ningún país del mundo que lo haga", ha espetado el secretario de Estado norteamericano remarcando que ello "no es aceptable" y "no puede suceder".

El estrecho de Ormuz es un canal estratégico por donde circulaba, antes de la guerra, una cuarta parte del petróleo y el gas mundial. Su bloqueo ha provocado la escalada de precio del petróleo Brent, que antes de la ofensiva militar de EEUU e Israel contra Irán cotizaba en el entorno de los 72 dólares.

A menos de una hora de que abran las Bolsas europeas, el barril de Brent, de referencia en Europa, subía casi un 1%, hasta los 98,2 dólares, después de que el Ejército de EEUU haya lanzado "ataques en defensa propia" contra embarcaciones iraníes y bases de lanzamiento de misiles ubicadas en el sur de Irán, en plena vigencia del alto el fuego pactado por Teherán y Washington el 8 de abril, prorrogado desde entonces sin fecha límite por parte del jefe de la Casa Blanca, Donald Trump.

Así lo ha indicado el portavoz del Mando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM), el capitán Tim Hawkins, en unas declaraciones facilitadas a Europa Press en las cuales se ha referido a tales ataques como "en defensa propia" para "proteger" a las tropas estadounidenses "de las amenazas que plantean las fuerzas iraníes".