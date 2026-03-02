Emirates y Flydubai retomarán "un número limitado de vuelos" a partir de la tarde de este lunes

Archivo - Emirates transporta más de diez millones de pasajeros en casi 35.000 vuelos este verano. - EMIRATES - Archivo
MADRID 2 Mar. (EUROPA PRESS) -
Las aerolíneas emiratíes Flydubai y Emirates han anunciado que comenzarán a operar un "número limitado de vuelos" a partir de la tarde de este lunes, 2 de marzo, después de cancelar toda su operativa tras los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán el pasado sábado.
Así, ambas compañías operarán algunos vuelos esta tarde desde el aeropuerto internacional de Dubai. Emirates ha indicado que estará dando prioridad a los clientes con reservas para vuelos que no se han operado en los días previos y que se pondrá en contacto con quienes hayan cambiado su reserva para estos vuelos limitados.
Además, pide a los clientes que no acudan al aeropuerto a menos que se le haya notificado ya que el resto de vuelos seguirá suspendido hasta nuevo aviso.
Asimismo, Emirates ha señalado que todas las actualizaciones serán publicadas en su web y en los canales oficiales de redes sociales, ya que está vigilando la situación y desarrollando el programa operativo en consecuencia.
Ambas compañías han añadido que tanto la seguridad como la protección de pasajeros y tripulación siguen siendo su "máxima prioridad".