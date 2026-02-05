Los empleos vacantes en Estados Unidos caen en diciembre hasta los 6,542 millones, 386.000 puestos menos

Archivo - Imagen de archivo de una bandera de Estados Unidos (EE.UU.). - GERMAIN HAZARD / DPPI / AFP7 / Europapress

MADRID 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El número de puestos sin cubrir en Estados Unidos se situó el pasado mes de diciembre en 6,542 millones frente a los 6,928 millones de noviembre, según se desprende de los datos publicados este jueves por el Departamento de Trabajo.

La cifra de vacantes en el último mes del año se ha anotado, así, un retroceso de 386.000 respecto del mes anterior, aunque también equivale a un descenso de 966.000 puestos en comparativa interanual.

Los empleos libres en el sector privado bajaron hasta los 5,804 millones desde los 6,227 millones de noviembre, 423.000 menos, mientras que en el sector público crecieron en 37.000 plazas, hasta las 738.000.

Las nuevas contrataciones se ampliaron en diciembre en 172.000 para quedarse en los 5,293 millones. Además, estas estuvieron 81.000 por debajo de los niveles registrados doce meses atrás.