La facturación de Danobatgroup crece un 6% y alcanza los 366 millones de euros en 2025 - DANOBATGROUP

SAN SEBASTIÁN, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La facturación de Danobatgroup ha crecido un 6% y ha alcanzado los 366 millones de euros en 2025 y la compañía explica que las exportaciones de proyectos de alto valor añadido de las empresas fabricantes Danobat y Soraluce han sido claves de este resultado positivo, con Estados Unidos a la cabeza.

Asimismo, ha destacado que el sector aeroespacial se consolida como principal motor de la actividad, con el 31% del total de pedidos, y el sector energético duplica su peso hasta alcanzar el 13%.

La incertidumbre geopolítica global, la aceleración de la innovación tecnológica y la creciente presión competitiva por parte, principalmente, de China han condicionado este pasado ejercicio, según han señalado desde el grupo industrial vasco.

Así, han apuntado que este balance positivo se sustenta en una intensa actividad internacional de las empresas fabricantes Danobat y Soraluce, con más del 90% de las ventas de proyectos de alto valor añadido dirigidas a mercados exteriores. Destaca especialmente el dinamismo de Estados Unidos, que alcanza el 19% del total, incrementando en más de tres puntos el dato registrado en el ejercicio anterior.

Por su parte, los principales mercados europeos, como Alemania (13%) e Italia (8%), muestran una mejora con respecto a los últimos ejercicios, si bien aún no alcanzan los niveles históricos y presentan un comportamiento desigual por tecnología.

Por sectores, el aeroespacial se configura actualmente como el principal motor de la actividad del grupo, alcanzando una cuota del 31% sobre el total de pedidos. Desde Danobatgroup han explicado que esta "solidez" se ve reforzada por la evolución positiva en otras áreas de actividad como bienes de equipo e ingeniería general (23%), tradicionalmente el principal sector del grupo, y el sector de la energía, que ha duplicado su peso hasta alcanzar el 13%.

Este incremento ha estado impulsado por la actual fase de inversión ante la previsión de un aumento en el consumo energético global, motivado en parte por las necesidades de los centros de datos y la inteligencia artificial.

En ese sentido, han apuntado que esta evolución responde, en gran medida, a la especialización de las empresas de Danobatgroup en proyectos de alta exigencia y en nichos tecnológicos estratégicos, así como a su "capacidad para acompañar a clientes internacionales en iniciativas de elevada complejidad, apoyada en una presencia consolidada en mercados clave como Estados Unidos".

El posicionamiento en estos mercados y sectores se ha sustentado en un "esfuerzo constante" por la innovación, área a la que el se ha destinado en el último ejercicio el 9% de la facturación anual. La actividad de su 'partner' tecnológico Ideko "ha sido esencial".

En el ámbito de inversiones, el grupo mantiene su apuesta tras el anterior ciclo estratégico, en el que se superaron los 80 millones de euros. En 2025 se ha destinado más de 10 millones de euros, manteniendo una apuesta por la modernización y el refuerzo de capacidades, con actuaciones relevantes en las instalaciones de las cooperativas Danobat, Soraluce y Goimek, orientadas a mejorar la competitividad y dar respuesta a las nuevas demandas del mercado.

Danobatgroup afronta el ejercicio actual con una cartera de pedidos superior a los 350 millones de euros, con proyectos que se extienden a lo largo de 2026 y parte de 2027.

"Disponemos de una cartera sólida, compuesta por proyectos de alto valor que se desarrollarán a lo largo de los próximos ejercicios, lo que refuerza nuestra base de actividad. Aun así, somos conscientes de que estas previsiones se enmarcan en un contexto especialmente complejo y retador, por lo que las abordamos con prudencia y mucha responsabilidad", ha afirmado Nerea Aranguren, directora general del grupo.

PLAN ESTRATÉGICO

Danobatgroup ha avanzado en 2025 en la ejecución de las líneas estratégicas que marcan su hoja de ruta 2025-2028: innovación tecnológica, servitización, diversificación e internacionalización, con la inteligencia artificial, la sostenibilidad y el talento como ejes transversales.

Desde el grupo han destacado hitos como el lanzamiento de la nueva gama de robots de precisión para la fabricación, dBOT, por parte de Danobat, así como el desarrollo de proyectos de alto valor estratégico, como el sistema de automatización inteligente para el cliente Krones por parte de Soraluce, reconocido con el premio a la innovación en la última Bienal Internacional de Máquina-Herramienta, o los proyectos de mecanizados de precisión para el sector aeroespacial de Goimek.

En el ámbito de la Inteligencia Artificial, Danobatgroup está trabajando en torno a tres pilares: su aplicación en los procesos internos, orientada principalmente a mejorar la productividad y la eficiencia operativa; el desarrollo de casos de uso específicos para optimizar distintas áreas de la organización; y su integración en la propuesta de valor al mercado.

Con una trayectoria de 70 años en el ámbito de las tecnologías aplicadas a la fabricación industrial, Danobatgroup cuenta con una plantilla formada por 1.492 personas de las cuales más de 1.000 desarrollan su actividad en Euskadi. El grupo, perteneciente a la Corporación Mondragon es un referente internacional en el sector de la máquina-herramienta y la fabricación avanzada y cuenta con Danobat, Soraluce y Goimek como sus principales empresas.