MADRID 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

General Dynamics ha otorgado a la compañía israelí de defensa Elbit Systems un contrato de 228 millones de dólares (unos 191 millones de euros al cambio actual) para el suministro del sistema de protección activa (APS) 'Iron Fist' para los blindados Bradley del Ejército de los Estados Unidos (EE.UU.), según ha informado la empresa hebrea en un comunicado.

El contrato se ejecutará durante los próximos tres años y es una continuación de una licitación inicial adjudicada a Elbit Systems en mayo de 2024.

"El APS 'Iron Fist' es un sistema avanzado de protección activa de alto rendimiento diseñado para mejorar la supervivencia y la capacidad de autodefensa de las plataformas blindadas contra una amplia gama de amenazas modernas en el campo de batalla (...) Combina un alto rendimiento con un diseño compacto, caracterizado por su reducido volumen, peso y consumo de energía", ha detallado la empresa israelí.

"El sistema ofrece protección integral contra diversas amenazas antiblindaje, como cohetes antitanque (ATR), misiles guiados antitanque (ATGM), drones (UAS), municiones merodeadoras (drones 'kamikaze') y munición de tanques de energía cinética (APFSDS), tanto en terreno abierto como en entornos urbanos complejos", ha agregado.