Estados Unidos.- Gilead sube en Wall Street, impulsada por "datos positivos" en las pruebas de su fármaco contra el Covid-19

NUEVA YORK, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las acciones del laboratorio Gilead Sciences llegaban a subir más de un 7% tras la apertura del mercado electrónico Nasdaq, después de que la compañía haya hablado de "datos positivos" en las pruebas desarrolladas por el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos en la investigación sobre los efectos de la distinta duración de la dosis administrada de su antiviral remdesivir en el tratamiento de la Covid-19.

Al cumplirse la primera hora de negociación en Wall Street, las acciones de Gilead moderaban su avance al 4,66%, hasta los 82,34 dólares, frente al máximo intradía de 84,23 dólares del arranque de la sesión. En lo que va de año, las acciones del laboratorio se han revalorizado un 27%, con una subida del 19% desde el pasado mes de marzo.

El laboratorio ha explicado que el ensayo ha demostrado que el tratamiento durante cinco días con remdesivir de pacientes hospitalizados con síntomas severos de la enfermedad proporciona a los enfermos una mejoría en su condición clínica semejante a la del tratamiento con el antiviral durante diez días.

"El estudio demuestra la posibilidad de que algunos pacientes sean tratados con un régimen de cinco días, lo que podría expandir significativamente el número de pacientes que podrían ser tratados con nuestro suministro actual de remdesivir, lo que es particularmente importante en el contexto de una pandemia, para ayudar a los hospitales y trabajadores de la salud a tratar a más pacientes que necesitan atención urgente", ha indicado la compañía farmacéutica.

En el estudio, el tiempo para la mejoría del 50% de los pacientes tratados durante cinco días fue de 10 días, mientras que en el caso del grupo de pacientes con un tratamiento de diez días este plazo fue de once días. Asimismo, Gilead ha indicado que más de la mitad de los pacientes tratados en ambos grupos fueron dados de alta a los 14 días.

No obstante, la compañía ha advertido de que remdesivir aún no ha sido aprobado en ningún país y todavía no ha demostrado ser eficaz ni seguro para el tratamiento de la Covid-19, subrayando que este estudio "buscó determinar si un ciclo más corto de 5 días de remdesivir lograría resultados similares al régimen de tratamiento de 10 días".

La semana pasada, los títulos de Gilead sufrieron un severo correctivo en Bolsa después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicara por error en su web, y más tarde retirara, una evaluación negativa sobre los resultados de un ensayo clínico con remdesivir, mandando a poco más de 76 dólares la cotización de las acciones de la compañía.