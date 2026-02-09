Estados Unidos.- Gobierno vasco dice que el ERE de Tubos Reunidos es una muestra del gran perjuicio de la política de Trump

Archivo - El vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres. - IREKIA - Archivo

VITORIA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El vicelehendakari segundo y consejero de Trabajo del Gobierno Vasco, Mikel Torres, ha afirmado que el ERE de Tubos Reunidos es una de las primeras muestras de los "grandes perjuicios" que la política arancelaria de Donald Trump tendrá para la economía y el empleo de Euskadi, por lo que ha lamentado que siga habiendo quien "sonríe o hace seguimiento" de las políticas del presidente de EEUU.

Torres, en declaraciones a los medios de comunicación en el Parlamento Vasco, ha lamentado que el ERE para 301 trabajadores anunciado para las plantas de Tubos Reunidos en Amurrio (Álava) y Trapagaran (Bizkaia) afecta a dos comarcas "ya de por sí muy castigadas".

El consejero ha indicado que se trata de "una malísima noticia" para la industria y el empleo de Euskadi, y ha atribuido este Expediente de Regulación de Empleo a la política arancelaria impuesta por el presidente de EEUU, Donald Trump.

"Es el primer gran ERE de la era Trump a la industria vasca. Muchas veces parece que quienes sonríen o hacen seguimiento de su política creen que no va a tener ningún tipo de afección, y por supuesto que tiene y se veía venir que iba a tener grandes perjuicios", ha manifestado.

Torres ha explicado que el Gobierno Vasco espera que este expediente tenga "la menor afección posible en el empleo", de forma que se articulen "salidas no traumáticas o negociadas a través de jubilaciones o salidas voluntarias".

En este sentido, ha afirmado que el Departamento de Economía, Trabajo y Empleo está "a disposición" de la dirección y del comité de empresa para intervenir, si así lo solicitan, para tratar de propiciar un acuerdo entre las partes.

El consejero ha advertido de que su departamento "velará para que todo sea legal" en el proceso para la aplicación de este ERE. En este sentido, ha explicado que será "exigente" a la hora de comprobar que se siguen los mecanismos establecidos para este tipo de procedimientos; que haya habido una negociación entre las partes, y que el Expediente de Regulación de Empleo está sustentado en una causa "justa".

Torres ha explicado que ya ha hablado con la dirección de Tubos Reunidos, dado que esta se puso en contacto con él cuando se dio a conocer que iba a presentar un ERE, y que en los próximos días su departamento se reunirá con los comités de empresa de las plantas de Amurrio y Trapagaran.

PROGRAMAS DE EMPLEO Y RECOLOCACIONES

En estos encuentros --según ha indicado-- el departamento se pondrá "a disposición" del comité, con el que tratará de articular alguna de las medidas previstas en su día por el denominado Grupo de Defensa Industrial para las empresas que tuvieran que recurrir a un ERE por causa de los aranceles establecidos por EEUU.

Torres ha recordado que entre esas posibles medidas se encuentran programas de empleo, recolocaciones o nuevas cualificaciones para los trabajadores.