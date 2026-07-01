Estados Unidos.- Grifols reorganiza su negocio de Biopharma al segregarlo en EEUU y el resto del mundo

Archivo - Sede de Grifols en Barcelona, a 9 de enero de 2023, en Sant Cugat del Vallès, Barcelona, Catalunya (España). La firma de análisis Gotham City Research ha realizado un informe sobre la compañía española especializada en el sector farmacéutico y h - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Grifols ha reorganizado su negocio de Biopharma al segregarlo en EEUU y el resto del mundo (ROW), con lo que modifica así su modelo operativo para acelerar su hoja de ruta estratégica y reforzando la autosuficiencia regional de plasma.

La compañía tiende a un modelo operativo de dos sistemas: el plasma obtenido en Estados Unidos respalda sobre todo el creciente mercado nacional, y el plasma de ROW abastece cada vez más la demanda en Europa y el resto del mundo, informa este miércoles en un comunicado.

La multinacional busca "mayor enfoque estratégico, autonomía y visibilidad" a sus principales plataformas operativas, mientras avanza en una transformación más amplia de su modelo global de obtención y operación del plasma.

MODELO OPERATIVO MÁS EFICIENTE

La presidenta de Grifols, Anne Berner, ha afirmado que esta reorganización refleja una transformación mayor, porque crear valor ya no depende solo de dónde compiten, sino de cómo obtienen, fabrican y distribuyen el plasma en el mundo.

Ha explicado que reequilibrar estructuralmente la red de obtención de plasma y alinear el suministro con la economía del mercado local es "un modelo operativo más eficiente, resiliente y rentable" y que la autonomía de las plataformas operativas fortalece la ejecución, acelera las decisiones y favorece un crecimiento sostenible a largo plazo.

FELIPE PALACIOS Y THIERRY HEINRICH

Felipe Palacios será vicepresidente sénior de Biopharma Estados Unidos para liderar las operaciones comerciales, mientras que Thierry Heinrich seguirá siendo vicepresidente sénior de Biopharma ROW, zona donde liderará las operaciones comerciales.

Durante esta transición en los próximos meses, el Comité Ejecutivo actual continuará encabezando la estrategia.