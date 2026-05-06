IAG vuela un 6,48% en Bolsa con el petróleo en 101 dólares

Archivo - Paneles del Ibex 35, en el Palacio de la Bolsa, en Madrid (España) - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

Las acciones del 'holding' de aerolíneas IAG han subido un 6,48% al cierre de este miércoles en el Ibex 35, hasta los 4,521 euros, liderando los valores alcistas del selectivo, por detrás de ArcelorMittal, con el petróleo en 101 dólares dentro de una sesión marcada por el posible acercamiento entre Estados Unidos e Irán.

Junto a la matriz de Iberia, Aena y Amadeus también han repuntado en el selectivo español. Así, el operador aeroportuario ha cotizado en 24,10 euros por acción (+4,51%), mientras que la firma tecnológica ha crecido un 3,21%, con un precio unitario de 50,18 euros cada título.

En el terreno europeo, las aerolíneas han alcanzado valores cercanos o por encima del 10%, como es el caso de Ryanair (+10,18%) o Air France-KLM (+9,56%). Por su parte, Lufthansa, que ha anunciado este miércoles resultados del primer trimestre --una reducción del 25% en pérdidas netas--, ha marcado un avance del 6,34%.

Este mismo viernes, 8 de mayo, tanto IAG como Amadeus darán a conocer los resultados correspondientes al primer trimestre del año, junto a previsiones de cara al conjunto de 2026.

En el contexto actual, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha señalado que pondrá fin a la operación contra la República Islámica y levantará el "altamente efectivo bloqueo" en el estrecho de Ormuz si Teherán "acepta cumplir con lo acordado".

"Asumiendo que Irán acepta cumplir con lo acordado, lo que quizá es mucho asumir, la ya legendaria 'Furia Épica' terminará y el altamente efectivo bloqueo permitirá que el estrecho de Ormuz quede abierto para todos, incluido Irán", ha precisado el inquilino de la Casa Blanca en un mensaje en redes sociales.