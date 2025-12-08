Estados Unidos.- El Ibex 35 cae 0,18% a mediodía,hasta los 16.660 puntos,ante la esperada bajada de tipos de la Fed

Archivo - Señal de la Bolsa de Madrid frente a la fachada del edificio, en Madrid (España) - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID 8 Dic.

El Ibex 35 mantenía un retroceso del 0,18% en la media sesión de este lunes, festivo en España, hasta los 16.660 puntos, pendiente de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) del miércoles, en la que se da por descontado una rebaja de los tipos de interés.

En el ámbito empresarial español, Repsol ha anunciado antes de la apertura del mercado que Neo Next Energy, empresa que comparte con HitecVision, ha llegado a un acuerdo estratégico con TotalEnergies para fusionar sus negocios de petróleo y gas en el Mar del Norte británico.

En el plano macro internacional, hoy se ha conocido que el Producto Interior Bruto (PIB) de Japón sufrió una contracción mayor de la esperada en el tercer trimestre. En concreto, la economía nipona cayó un 0,6% entre julio y septiembre, dos décimas más de lo previsto, debido a la fuerte caída de las exportaciones y de la inversión del sector privado.

Dentro del Ibex 35, al medio día de este lunes, los mayores ascensos del Ibex 35 los registraban Indra (+2,11%), Acerinox (+2,09%), ACS (+1,88%), Endesa (+1,72%) y Solaria, que avanzaba un 1,63%.

Por el contrario, en el lado de los descensos destacaban Puig Brands (-1,32%), CaixaBank (-0,83%), Banco Santander (-0,77%) e Inditex, que descendía un 0,69%.

En cuanto al resto de electivos europeos, Londres presenta un descenso del 0,46% mientras que en París (-0,12%) y Milán (-0,02%) las bajas son mas moderadas. Por el contrario, Francfort crecía un 0,18%.

El precio del barril de crudo Brent, referencia en Europa, caía un 0,07% hasta situarse en 63,13 dólares, al tiempo que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, registraba una caída del 1,02% que lo llevaba a alcanzar los 59,46 dólares.

En el mercado de divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1651 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono a 10 años escalaba hasta el 3,305%.

