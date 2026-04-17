El Ibex 35 mantiene los 18.000 puntos pese a abrir a la baja (-0,1%),con el petróleo en 98 dólares

Archivo - Vista de un reloj en el Palacio de la Bolsa, a 3 de octubre de 2022, en Madrid (España). El Ibex 35 ha iniciado la sesión con una caída del 0,6%, lo que ha llevado al selectivo a situarse en los 7.322 enteros, en una semana marcada por la reuni - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Abr. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El Ibex 35 ha comenzado la sesión de este viernes con una caída del 0,11%, aunque el selectivo ha logrado mantener la cota de los 18.000 puntos, en una apertura influida, de nuevo, por los precios del petróleo y las expectativas de nuevas conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán.

En concreto, el selectivo madrileño se ha situado a las 9.00 horas en los 18.069,5 puntos, con el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, bajando más de un 0,6%, hasta los 98,75 dólares por barril.

Por su parte, el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos (EEUU), se negociaba sobre los 94 dólares, con un retroceso del 0,9%.

La moderación del precio del Brent en las primeras horas de este viernes se produce ante las expectativas de nuevas conversaciones de paz entre EEUU e Irán este fin de semana y tras el alto el fuego de diez días en el Líbano acordado con Israel, pero del que ya se están denunciando violaciones.

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha afirmado esta madrugada que es "probable" que a lo largo de este fin de semana haya negociaciones con Irán tras los recientes contactos llevados a cabo por el principal negociador, Pakistán, con el lado iraní.

"Si no se llega a un acuerdo, se reanudarán los combates", ha advertido el mandatario en declaraciones a la prensa, agregando que el bloqueo en el estrecho de Ormuz está siendo "increíble" porque Teherán "no puede hacer negocio".

El inquilino de la Casa Blanca ha afirmado además que EEUU tiene "muy buena relación con Irán en este momento, por difícil que sea de creer". "Creo que es una combinación de unas cuatro semanas de bombardeos y un bloqueo muy poderoso", ha dicho.

Asimismo, ha asegurado que "podría viajar" a Islamabad si finalmente se alcanza un acuerdo y que puede que no sea necesario extender el alto el fuego. "Nos está yendo muy bien. Quizás suceda antes (de que expire). No estoy seguro de que vaya a ser necesario extenderlo", ha aseverado.

Trump ha resaltado además que Teherán está "dispuesto a hacer cosas hoy que no estaba dispuesto a hacer hace dos meses". "Han accedido a devolvernos el polvo nuclear (uranio enriquecido) que se encuentra bajo tierra a causa del ataque que realizamos con los bombarderos B2", ha dicho, en alusión a los ataques contra instalaciones nucleares perpetrados por Washington en junio.

EEUU e Irán continúan los contactos, con mediación de Pakistán, para lograr el cese de las hostilidades y cerrar un acuerdo sobre la cuestión nuclear iraní, el levantamiento de sanciones y la reapertura del estrecho, en plenos esfuerzos para concretar una segunda ronda de negociaciones que avance en el proceso tras la cita maratoniana del pasado sábado en Islamabad.

INDECISIÓN EN LAS BOLSAS

Pese a la posibilidad, cada vez mayor, de que se retomen en las próximas horas las conversaciones de paz entre EEUU e Irán, las principales Bolsas asiáticas han registrado descensos en la jornada de este viernes, aunque estos se han ido moderando a lo largo de la sesión.

En concreto, el Kospi surcoreano ha caído un 0,55%, mientras que el índice Hang Seng de Hong Kong retrocede un 1,1%. En Japón, el Nikkei ha perdido 1,6% tras los máximos alcanzados en el día de ayer. El que sí ha cerrado en positivo es el índice Shenzhen de la Bolsa china, que se ha revalorizado un 0,6%.

En EEUU, Wall Street alcanzó ayer nuevos máximos. El índice Dow Jones cerró con un avance del 0,2%, mientras que el Nasdaq avanzó casi un 0,5%. Los futuros del Dow Jones apuntan a ganancias moderadas en la apertura de este viernes, mientras que el Nasdaq se mueve por ahora en tablas.

En el terreno empresarial, BBVA ha informado de que va a proceder a amortizar anticipadamente una emisión de cédulas territoriales lanzada en 2021 por importe de 2.000 millones de euros.

De su lado, Inmobiliaria del Sur (Insur) ha anunciado la incorporación de Fátima Sáez del Cano como nueva directora general de la compañía a partir del próximo mes de mayo, en sustitución de Francisco Pumar, que asumirá ahora la presidencia del grupo.

Dentro del Ibex 35, los mayores ascensos se los anotaban Sacyr (+0,68%), Cellnex (+0,64%), IAG (+0,56%), Telefónica (+0,52%), Mapfre (+0,33%), Aena (+0,31%) y Merlin (+0,27%).

En el extremo contrario los valores que más se dejaban eran los de Acciona (-0,91%), Acciona Energía (-0,9%) y Solaria (-0,79%).

Las principales Bolsas del Viejo Continente comenzaron la sesión de hoy con signo mixto, ya que el Ftse100 de Londres bajaba un 0,1%, mientras que el Cac40 de París y el Dax de Fráncfort se alzaban un 0,2%.

De su lado, en el mercado de divisas, el euro perdía posiciones frente al dólar y se intercambiaba a 1,1775 'billetes verdes', mientras que en el mercado de deuda, el interés del bono español a 10 años crecía hasta el 3,5%.

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