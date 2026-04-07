Estados Unidos.- El Ibex 35 sube levemente en apertura y acaricia los 17.600 puntos, con el petróleo Brent en 111 dólares

Archivo - Un cartel informativo en el Palacio de la Bolsa, a 12 de febrero de 2024, en Madrid (España). El Ibex 35 ha iniciado la sesión de hoy con una subida del 0,39%, lo que le ha llevado a situarse en los 9.935,30 puntos, en una jornada en la que las - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 7 Abr. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El Ibex 35 ha iniciado la sesión de este martes con una subida del 0,09%, lo que le ha llevado a situarse en los 17.560,9 puntos a las 9.00 horas, con el crudo Brent al alza, en 111 dólares, muy por encima de la cota de los 72 dólares que presentaba antes del ataque sobre Irán por parte de Estados Unidos (EEUU) e Israel.

La subida del precio del petróleo se produce después de que el presidente de EEUU, Donald Trump, reiterara ayer su ultimátum a Irán, que finaliza a las 2.00 horas de la madrugada de este martes hora española, por el que exige al país centroasiático la apertura del estrecho de Ormuz, ruta comercial por la que circula en torno a una quinta parte del petróleo y el gas mundial.

La circulación naviera en torno al estratégico estrecho de Ormuz ha sido uno de los puntos más calientes de la guerra. Irán ha implementado un cierre de facto de este paso marítimo, aunque el país centroasiático alega que permite el tráfico a buques no alineados con sus enemigos.

NEGOCIACIONES PARA PONER FIN A LA GUERRA

Trump ha afirmado además que la última propuesta diplomática de Irán en el contexto de las negociaciones para poner fin a la guerra "no es lo bastante buena", aunque ha puesto en valor que supone "un paso muy relevante" con vistas a su ultimátum.

En concreto, el Gobierno iraní ha trasladado una contrapropuesta a Estados Unidos en la que rechaza un alto el fuego parcial, plantea una solución a más largo plazo, el fin de las sanciones y un nuevo protocolo para el paso del estrecho de Ormuz.

En este contexto de tensa espera por el desarrollo de las negociaciones para poner fin a la guerra ante la fecha límite dada por Trump, el índice Dow Jones y el Nasdaq de EEUU cerraron este lunes con avances del 0,3% y del 0,5%, respectivamente, aunque sus futuros apuntan a pérdidas moderadas en la apertura de este martes.

Por su parte, las principales Bolsas asiáticas registran avances en la sesión de este martes. El Kospi surcoreano avanza un 0,9%, mientras que el índice de la Bolsa china de Shenzhen sube un 0,45%. En Japón, el Nikkei gana casi un 0,2%. Hong Kong no abre este martes.

En los primeros compases de la jornada, los mayores descensos del Ibex 35 correspondían a Caixabank (-2,02%), Rovi (-0,91%) y Telefónica (-0,62%), mientras que, por el contrario, entre los avances destacaban Solaria (+1,25%) y Puig (+0,91%).

Las principales Bolsas europeas iniciaban la jornada con signo positivo. En concreto, París subía un 0,44% y Fráncfort y Milán un 0,1% y un 0,39%, respectivamente, mientras que Londres se alzaba un 0,05%.

En el terreno empresarial, los inversores han conocido, antes de la apertura del mercado, que Squirrel Media ha firmado un préstamo sindicado por importe de 22,5 millones de euros, "en condiciones competitivas de mercado", con un grupo de entidades financieras nacionales de carácter público-privado, entre las que se encuentra el Instituto de Crédito Oficial (ICO).

Asimismo, Audax ha informado de que ha firmado una alianza "estratégica" con MasOrange, la 'teleco' resultante de la fusión de Orange y MásMóvil en España, para comercializar servicios de línea móvil, fibra y fijo en el país.

Por su parte, en el plano macro, el Tesoro Público español inaugura este martes las subastas del mes de abril con una emisión de letras a seis y doce meses en la que espera adjudicar entre 5.500 millones y 6.500 millones de euros de euros.

En este escenario, el precio del barril de Brent --referencia en Europa-- subía un 1,3% en la apertura de las Bolsas europeas, hasta los 111,3 dólares, al tiempo que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, se alzaba un 2,3%, hasta los 115 dólares.

Finalmente, en el mercado de divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1544 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono español a diez años ascendía hasta el 3,51%.

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