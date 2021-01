Interaceituna invertirá 7,4 millones para promocionar la aceituna europea en Estados Unidos

MADRID, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Organización Interprofesional de la Aceituna de Mesa (Interaceituna) invertirá 7,4 millones de euros para promocionar la aceituna europea en Estados Unidos, según ha informado en un comunicado.

En concreto, este ambicioso plan de promoción europeo presentado por la interprofesional a la convocatoria de programas de la UE de este 2020 ha sido aprobado por la Comisión Europea.

Bajo el lema 'Europe at your table with Olives from Spain', esta campaña en Estados Unidos nace como continuación a la de 'Have an Olive Day with Olives from Spain', una estrategia global finalizada en febrero de 2020 que superó todas las expectativas y contó con el chef José Andrés como embajador.

Los objetivos que persigue esta iniciativa son incrementar el nivel de conocimiento de las bondades de los productos agrícolas, informar sobre los beneficios de consumir aceitunas de mesa europeas, defender la competitividad de la aceituna de mesa europea en un mercado tan importante como el estadounidense y poner en valor el modelo de producción europeo en un momento donde el consumidor demanda información más extensa y detallada sobre los alimentos.

La interprofesional de la aceituna viene ejecutando actividades de promoción de este producto desde 2007 en más de una docena de países, con una inversión total realizada hasta la fecha de unos 30 millones de euros.

En estos años se ha promocionado la aceituna de mesa en países como Rusia, Polonia, Australia, México, Ucrania, República Checa, Eslovaquia, Hungría, Reino Unido, Francia, Estados Unidos, India y Canadá, además de España.