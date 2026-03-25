Irán advierte a EEUU de que "no volverá a ver" los precios del petróleo anteriores y de que no habrá acuerdo

Archivo - Imagen de archivo de un lanzamiento de misiles iraníes de largo alcance durante un simulacro militar en un lugar no revelado del Gran Desierto Salado iraní - -/Islamic Revolutionary Guard Co / DPA - Archivo

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un portavoz del Cuartel General Central de Jatam al Anbiya, uno de los principales mandos del Ejército de Irán, ha enviado este miércoles al Gobierno de Estados Unidos la advertencia de que "no volverá a ver los precios de la energía y el petróleo anteriores", a la par que ha subrayado que no llegarán a un acuerdo con ellos "ni ahora ni nunca".

"No llaméis 'acuerdo' a vuestra derrota. Ni se llevarán a cabo vuestras inversiones en la región, ni volveréis a ver los precios anteriores de la energía y el petróleo", ha remarcado el portavoz del órgano militar en un mensaje recogido por la agencia iraní de noticias Fars, en alusión a informaciones sobre un posible plan de paz supuestamente enviado por Estados Unidos a Teherán del que han informado los diarios 'The New York Times' y 'The Wall Street Journal'.

En esa línea, la autoridad castrense ha subrayado que mientras Irán así lo decida "nada volverá a ser como antes", a menos que "la idea de actuar contra la nación iraní se haya borrado por completo" de las "mentes" de Washington.

"Nuestra primera y última palabra desde el primer día ha sido, es y será que nadie como nosotros llegará a un acuerdo con alguien como vosotros. Ni ahora ni nunca", ha zanjado el portavoz iraní.

Estas declaraciones se enmarcan en la escalada de hostilidades desatada tras la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero, y en medio del anuncio de Washington de que pospondrá "todo ataque militar" contra las centrales eléctricas iraníes durante un periodo de cinco días, después de que el pasado sábado el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, diera un ultimátum de 48 horas a Teherán para que reabriera el estrecho de Ormuz.

En este sentido, la diplomacia de Irán ha reiterado que los "buques no hostiles" que deseen atravesar el estrecho de Ormuz pueden hacerlo de forma "segura", siempre y cuando "no participen ni apoyen actos de agresión contra Irán y cumplan plenamente con las normas de seguridad".

"Los buques no hostiles, incluidos los pertenecientes a otros Estados o asociados con ellos, podrán --siempre que no participen ni apoyen actos de agresión contra Irán y cumplan plenamente con las normas de seguridad declaradas-- beneficiarse del paso seguro por el estrecho de Ormuz en coordinación con las autoridades iraníes competentes", ha afirmado en redes la misión de Irán ante la sede de la ONU en Nueva York.

De este modo, la legación iraní ha insistido en el mensaje transmitido el domingo por el representante permanente de Irán ante la Organización Marítima Internacional (OMI), dependiente de Naciones Unidas, Seyed Ali Mousavi, quien trasladó a la entidad que el estratégico paso que une los golfos Pérsico y de Omán "permanece abierto a todo tipo de navegación", si bien excluyó de esta premisa a los buques asociados a "los enemigos de Irán".

El mensaje de Teherán llega en medio de los ataques iraníes contra los buques que navegan por el estrecho de Ormuz --que concentra cerca de una cuarta parte del comercio marítimo mundial de petróleo--, en represalia por la ofensiva sorpresa lanzada por Estados Unidos e Israel contra la República Islámica el pasado 28 de febrero.