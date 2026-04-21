Estados Unidos.- ITP Aero acelera su crecimiento global en MRO con la ampliación de BP Aero en Estados Unidos

Nuevas instalaciones de ITP Aero en Estados Unidos - ITP

BILBAO, 21 (EUROPA PRESS)

ITP Aero está ampliando la presencia de su filial de MRO, BP Aero, en Texas (Estados Unidos) para responder al aumento de la demanda de los clientes, mejorar los tiempos de respuesta y dar soporte a una gama más amplia de programas de motores, según ha informado la compañía vasca.

La nueva instalación permitirá incorporar capacidades de reparación más avanzadas en para su actual portfolio de motores CFM, CF6, CF34 y GE90, además de ofrecer nuevas capacidades para atender la creciente demanda de motores LEAP, GTF y GEnx.

El nuevo edificio, de 11.200 metros cuadrados, ubicado a pocos kilómetros de las actuales instalaciones de BP Aero y cerca del Aeropuerto Internacional de Dallas Fort Worth, incrementará en más del doble la capacidad actual de reparación de componentes de la compañía una vez esté plenamente operativa a finales de 2026.

Asimismo, se prevé que en los próximos dos años se creen 100 nuevos puestos de trabajo adicionales, reforzando el crecimiento industrial a largo plazo de ITP Aero en Estados Unidos.

Alan Jones, executive vice president, MRO, de ITP Aero, ha explicado que esta ampliación refuerza la posición de ITP Aero en el mercado 'aftermarket' en Estados Unidos y refleja la dirección de su estrategia de crecimiento en MRO. "Al aumentar la capacidad en la reparación de componentes, reforzamos nuestra capacidad para apoyar a nuestros clientes y nos preparamos para las necesidades de las nuevas plataformas", ha valorado.

ITP Aero completó la adquisición de BP Aero en febrero de 2024, lo que supuso su primera adquisición en MRO y su primera presencia en Estados Unidos. Esta ampliación constituye un paso más en la estrategia de ITP Aero para hacer crecer su negocio global de MRO mediante inversiones selectivas, una mayor capacidad de reparación y una red internacional de MRO más sólida. Esta estrategia se refleja en la ampliación de capacidades industriales y en recientes inversiones en MRO en mercados clave.