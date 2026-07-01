Estados Unidos.- Level suspenderá los vuelos de Barcelona a Boston y a Los Ángeles (EEUU) desde octubre

BARCELONA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Level prevé suspender los vuelos desde el Aeropuerto de Barcelona hacia Boston y Los Ángeles (Estados Unidos) desde octubre, coincidiendo con el inicio de la temporada de invierno, ha adelantado La Vanguardia y han confirmado fuentes de la empresa a Europa Press.

La compañía lo ha justificado por motivos operativos y de eficiencia, y ha explicado que está priorizando rutas con "una demanda más consolidada, menos estacional y con una rentabilidad más resiliente" y reforzando su presencia en mercados con mayor valor y potencial de crecimiento.

La decisión sigue la tomada por la compañía a mediados de abril de reducir a partir de este junio una serie de vuelos para la temporada de verano con destino el país norteamericano, en concreto a Boston, Nueva York y Los Ángeles, además de suspender la conexión entre Barcelona y San Francisco.