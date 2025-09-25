MADRID 25 Sep. (EPDATA) -
Listado de gráficos y conjuntos de datos publicados por EpData este jueves 25 de septiembre:
ECONOMÍA
-- La compraventa de viviendas sube un 13,7% en julio y marca récord para este mes desde 2007
-- La compraventa de viviendas sube un 13,7% en julio y marca récord para este mes desde 2007

-- Las hipotecas sobre viviendas marcan récord en 15 años para un mes de julio y el interés baja al 2,94%
-- Las hipotecas sobre viviendas marcan récord en 15 años para un mes de julio y el interés baja al 2,94%

-- Los carburantes prosiguen su tendencia alcista en lo que va de septiembre y suman tres semanas de alzas
-- Los carburantes prosiguen su tendencia alcista en lo que va de septiembre y suman tres semanas de alzas
-- Las filiales de empresas españolas en el exterior aumentaron su facturación un 19,8% en 2023, según el INE
-- Las filiales de empresas españolas en el exterior aumentaron su facturación un 19,8% en 2023, según el INE
-- El PIB de Estados Unidos remonta en el segundo trimestre al crecer un 0,9%
-- El PIB de Estados Unidos remonta en el segundo trimestre al crecer un 0,9%
