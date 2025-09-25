Publicado 25/09/2025 19:05

Listado de gráficos y conjuntos de datos publicados por EpData este jueves

Listado de gráficos y conjuntos de datos publicados por EpData este jueves 25 de septiembre:

ECONOMÍA

-- La compraventa de viviendas sube un 13,7% en julio y marca récord para este mes desde 2007

Gráficos interactivos: https://www.epdata.es/datos/compra-venta-vivienda-mercado-in...

Infografía: https://fotos.europapress.es/infografias/f6980502

-- Las hipotecas sobre viviendas marcan récord en 15 años para un mes de julio y el interés baja al 2,94%

Gráficos interactivos: https://www.epdata.es/datos/hipotecas-nacional-cantidad-impo...

Infografía: https://fotos.europapress.es/infografias/f6980496

-- Los carburantes prosiguen su tendencia alcista en lo que va de septiembre y suman tres semanas de alzas

Gráficos interactivos: https://www.epdata.es/datos/precio-gasolina-gasoleo-diesel-e...

-- Las filiales de empresas españolas en el exterior aumentaron su facturación un 19,8% en 2023, según el INE

Gráficos interactivos: https://www.epdata.es/datos/numero-empresas-hay-espana/476/e...

-- El PIB de Estados Unidos remonta en el segundo trimestre al crecer un 0,9%

Gráficos interactivos: https://www.epdata.es/datos/estados-unidos-eeuu-datos-macroe...

