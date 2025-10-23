MADRID 23 Oct. (EPDATA) -
Listado de gráficos y conjuntos de datos publicados por EpData este jueves 23 de octubre:
ECONOMÍA
-- La compraventa de viviendas rompe con 13 meses consecutivos de alzas tras caer un 3,4% en agosto
Gráficos interactivos: https://www.epdata.es/datos/compra-venta-vivienda-mercado-in...
Mapa por comunidades: https://fotos.europapress.es/infografias/f7048215
-- El precio del petróleo repunta casi un 4% tras las sanciones de EEUU a empresas rusas
Gráficos interactivos: https://www.epdata.es/evolucion-precio-barril-brent/658dec3a...
-- Las pernoctaciones hoteleras en España aumentaron un 1,2% en septiembre hasta alcanzar los 39,4 millones
Gráficos interactivos: https://www.epdata.es/datos/ocupacion-hotelera-hoteles-datos...
-- Los carburantes prosiguen su tendencia bajista y tocan un nuevo mínimo desde mediados de junio
Gráficos interactivos: https://www.epdata.es/datos/precio-gasolina-gasoleo-diesel-e...
-- Bankinter gana 811,5 millones de euros hasta septiembre, un 11% más
Gráficos interactivos: https://www.epdata.es/datos/resultados-bankinter-beneficios-...
Para cualquier duda o información adicional, contactar con EpData: contacto@epdata.es