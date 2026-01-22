MADRID 22 Ene. (EPDATA) -

Listado de gráficos y conjuntos de datos publicados por EpData este jueves 22 de enero:

ECONOMÍA

-- Bankinter gana un récord de 1.090 millones en 2025, un 14,4% más

Gráficos interactivos: https://www.epdata.es/datos/resultados-bankinter-beneficios-...

-- Los carburantes ponen fin a su espiral bajista y registran la primera subida de 2026

Gráficos interactivos: https://www.epdata.es/datos/precio-gasolina-gasoleo-diesel-e...

-- Alemania creció un 0,2% en el último trimestre de 2025 y se prevé un avance "moderado" para el primero de 2026

Gráficos interactivos: https://www.epdata.es/datos/alemania-datos-macroeconomicos-g...

-- El PIB de Estados Unidos avanza en el tercer trimestre a un ritmo del 1,1%

Gráficos interactivos: https://www.epdata.es/datos/estados-unidos-eeuu-datos-macroe...

