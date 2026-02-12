MADRID 12 Feb. (EPDATA) -

Listado de gráficos y conjuntos de datos publicados por EpData este jueves 12 de febrero:

SOCIEDAD

-- Nuevos records de población en España: 49,5 millones de los que 10 millones han nacido en el extranjero

Gráficos interactivos: https://www.epdata.es/datos/poblacion-espana-hoy-inmigrantes...

NACIONAL

-- Robles anuncia que España alcanzó el 2% del gasto en defensa en 2025 tras el examen de la OTAN

Gráficos interactivos: https://www.epdata.es/datos/cuanto-gasta-espana-defensa-dato...

ECONOMÍA

-- Mapfre obtiene un beneficio récord de 1.079 millones de euros en 2025, un 19,6% más

Gráficos interactivos: https://www.epdata.es/datos/resultados-mapfre-beneficios-ing...

-- Los carburantes encadenan su cuarta semana de subidas y acumulan un encarecimiento de hasta el 2%

Gráficos interactivos: https://www.epdata.es/datos/consumo-carburantes-gasolina-gas...

-- Reino Unido creció un 1,3% en 2025

Gráficos interactivos: https://www.epdata.es/datos/reino-unido-datos-macroeconomico...

-- El paro de la OCDE se mantuvo en diciembre en el 5% con solo España y Finlandia superando el doble dígito

Gráficos interactivos: https://www.epdata.es/datos/pib-ipc-tasa-paro-ocde/744

-- Las peticiones semanales de subsidio por desempleo en Estados Unidos bajan hasta las 227.000 solicitudes

Gráficos interactivos: https://www.epdata.es/datos/estados-unidos-eeuu-datos-macroe...

