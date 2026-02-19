Listado de gráficos y conjuntos de datos publicados por EpData este jueves

MADRID 19 Feb. (EPDATA) -

-- Repsol eleva un 8% sus ganancias en 2025, hasta 1.899 millones, y dispara retribución a sus accionistas

-- La firma de hipotecas sobre viviendas se dispara un 17,8% en 2025, hasta cifra récord en 16 años

-- Los carburantes suman su quinta semana de alzas y acumulan un encarecimiento del 2,3%

-- El déficit comercial repunta más de un 40% en 2025, con un leve avance de las exportaciones

-- El déficit comercial de España con EEUU se dispara un 34% en 2025, hasta los 13.458 millones de euros

-- Funcas eleva medio punto su previsión de PIB para 2026, al 2,4%, pero avisa de una tendencia a desaceleración

-- El crecimiento del PIB de la OCDE cae en el cuarto trimestre al 0,3%, en mínimos desde mediados de 2024

