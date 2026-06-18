MADRID 18 Jun. (EPDATA) -

Listado de gráficos y conjuntos de datos publicados por EpData este jueves 18 de junio:

NACIONAL

-- Las cifras de ayudas en materia de memoria histórica

Importe de las prestaciones concedidas por memoria democrática en España

https://www.epdata.es/importe-prestaciones-concedidas-memori...

Personas beneficiarias de prestaciones por memoria democrática en España

https://www.epdata.es/personas-beneficiarias-reconocidas/a57...

ECONOMÍA

-- El petróleo baja un 3%, a menos de 78 dólares, tras firmar EEUU e Irán el memorando de entendimiento

https://www.epdata.es/evolucion-precio-barril-brent/ae26caa1...

-- El precio del diésel y la gasolina vuelve a caer tras la reapertura del Estrecho de Ormuz

https://www.epdata.es/datos/precio-gasolina-gasoleo-diesel-e...

-- España recibió 32,4 millones de pasajeros hasta abril, un 5,1% más destacando la diversificación de mercados

https://www.epdata.es/datos/turistas-turismo-espana/64/espan...

-- El Banco de España mantiene su previsión de PIB de 2026 en el 2,3%, pero eleva la inflación al 3,6%

Gráficos interactivos: https://www.epdata.es/datos/previsiones-pib-datos-graficos/2...

Infofrafía: https://fotos.europapress.es/infografias/f7605866

-- Banco de España cifra en 750.000 viviendas el déficit acumulado entre la creación de hogares y la construcción

Diferencial acumulado entre la construcción de nuevas viviendas y la creación neta de hogares

http://epdata.es/diferencial-acumulado-construccion-nuevas-v...

Evolución de la compraventa de viviendas en España, según el INE

https://www.epdata.es/evolucion-compraventa-viviendas-ine/1c...

Déficit acumulado de nuevas viviendas entre 2021 y 2025

https://www.epdata.es/deficit-acumulado-nuevas-viviendas-202...

Acceso a la vivienda en propiedad de los jóvenes entre 18 y 35 años

https://www.epdata.es/acceso-vivienda-propiedad-jovenes-18-3...

Porcentaje de las viviendas turísticas y de las propiedades de no residentes sobre el parque total de viviendas

https://www.epdata.es/porcentaje-viviendas-turisticas-propie...

Peso de las viviendas turísticas en el mercado del alquiler en 2025

https://www.epdata.es/peso-viviendas-turisticas-mercado-alqu...

Evolución del esfuerzo potencial de los hogares para adquirir una vivienda en propiedad

https://www.epdata.es/evolucion-esfuerzo-potencial-hogares-a...

SOCIEDAD

-- El 18,9% de los jóvenes ha experimentado sinhogarismo y el 50,8% ha presenciado aporofobia, según estudio

Personas que por dificultades económicas se han visto a dormir fuera de su hogar

https://www.epdata.es/personas-dificultades-economicas-visto...

Personas en España que dicen haber interactuado en el último mes con personas sin hogar, según generación

https://www.epdata.es/personas-espana-dicen-haber-interactua...

-- Casi el 30% de las mujeres en España se ha visto forzada a hacer algo no deseado en una relación sexual

Frecuencia de situaciones en relaciones sexuales de los españoles

https://www.epdata.es/frecuencia-situaciones-relaciones-sexu...

Motivo por el que los españoles no usaron preservativo en el último año

https://www.epdata.es/motivo-espanoles-no-usaron-preservativ...

Frecuencia con la que los españoles se han hecho pruebas de VIH en su vida

https://www.epdata.es/frecuencia-espanoles-hecho-pruebas-vih...

Grado de satisfacción de los españoles con su vida sexual, por grupo de edad

https://www.epdata.es/grado-satisfaccion-espanoles-vida-sexu...

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