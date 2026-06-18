MADRID 18 Jun. (EPDATA) -
Listado de gráficos y conjuntos de datos publicados por EpData este jueves 18 de junio:
NACIONAL
-- Las cifras de ayudas en materia de memoria histórica
Importe de las prestaciones concedidas por memoria democrática en España
https://www.epdata.es/importe-prestaciones-concedidas-memori...
Personas beneficiarias de prestaciones por memoria democrática en España
https://www.epdata.es/personas-beneficiarias-reconocidas/a57...
ECONOMÍA
-- El petróleo baja un 3%, a menos de 78 dólares, tras firmar EEUU e Irán el memorando de entendimiento
https://www.epdata.es/evolucion-precio-barril-brent/ae26caa1...
-- El precio del diésel y la gasolina vuelve a caer tras la reapertura del Estrecho de Ormuz
https://www.epdata.es/datos/precio-gasolina-gasoleo-diesel-e...
-- España recibió 32,4 millones de pasajeros hasta abril, un 5,1% más destacando la diversificación de mercados
https://www.epdata.es/datos/turistas-turismo-espana/64/espan...
-- El Banco de España mantiene su previsión de PIB de 2026 en el 2,3%, pero eleva la inflación al 3,6%
Gráficos interactivos: https://www.epdata.es/datos/previsiones-pib-datos-graficos/2...
Infofrafía: https://fotos.europapress.es/infografias/f7605866
-- Banco de España cifra en 750.000 viviendas el déficit acumulado entre la creación de hogares y la construcción
Diferencial acumulado entre la construcción de nuevas viviendas y la creación neta de hogares
http://epdata.es/diferencial-acumulado-construccion-nuevas-v...
Evolución de la compraventa de viviendas en España, según el INE
https://www.epdata.es/evolucion-compraventa-viviendas-ine/1c...
Déficit acumulado de nuevas viviendas entre 2021 y 2025
https://www.epdata.es/deficit-acumulado-nuevas-viviendas-202...
Acceso a la vivienda en propiedad de los jóvenes entre 18 y 35 años
https://www.epdata.es/acceso-vivienda-propiedad-jovenes-18-3...
Porcentaje de las viviendas turísticas y de las propiedades de no residentes sobre el parque total de viviendas
https://www.epdata.es/porcentaje-viviendas-turisticas-propie...
Peso de las viviendas turísticas en el mercado del alquiler en 2025
https://www.epdata.es/peso-viviendas-turisticas-mercado-alqu...
Evolución del esfuerzo potencial de los hogares para adquirir una vivienda en propiedad
https://www.epdata.es/evolucion-esfuerzo-potencial-hogares-a...
SOCIEDAD
-- El 18,9% de los jóvenes ha experimentado sinhogarismo y el 50,8% ha presenciado aporofobia, según estudio
Personas que por dificultades económicas se han visto a dormir fuera de su hogar
https://www.epdata.es/personas-dificultades-economicas-visto...
Personas en España que dicen haber interactuado en el último mes con personas sin hogar, según generación
https://www.epdata.es/personas-espana-dicen-haber-interactua...
-- Casi el 30% de las mujeres en España se ha visto forzada a hacer algo no deseado en una relación sexual
Frecuencia de situaciones en relaciones sexuales de los españoles
https://www.epdata.es/frecuencia-situaciones-relaciones-sexu...
Motivo por el que los españoles no usaron preservativo en el último año
https://www.epdata.es/motivo-espanoles-no-usaron-preservativ...
Frecuencia con la que los españoles se han hecho pruebas de VIH en su vida
https://www.epdata.es/frecuencia-espanoles-hecho-pruebas-vih...
Grado de satisfacción de los españoles con su vida sexual, por grupo de edad
https://www.epdata.es/grado-satisfaccion-espanoles-vida-sexu...
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