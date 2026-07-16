MADRID 16 Jul. (EPDATA) -

Listado de gráficos y conjuntos de datos publicados por EpData este jueves 16 de julio:

ECONOMÍA

-- Los carburantes siguen al alza tras la caída de la rebaja del IVA y se encarecen hasta un 1,6% esta semana

https://www.epdata.es/datos/precio-gasolina-gasoleo-diesel-e...

-- El PIB del Reino Unido creció un 0,1% en mayo

https://www.epdata.es/datos/reino-unido-datos-macroeconomico...

-- Funcas ve "escasez estructural" de vivienda y riesgos distintos a los de la burbuja de 2008

https://www.epdata.es/viviendas-terminadas-cada-1000-habitan...

-- La cifra de negocio de empresas de alta-media tecnología aumentó un 5,5% en 2024, según INE

https://www.epdata.es/cifra-negocio-empresas-alta-media-tecn...

-- Las empresas TIC elevan un 4,8% su negocio en 2024, hasta los 143.288 millones de euros, según el INE

https://www.epdata.es/numero-empresas-sector-tic/01a8aaa1-f9...

SOCIEDAD

-- Este mapa acompaña a la noticia titulada: El incendio de Orés (Zaragoza) sigue activo, afecta a 4.500 hectáreas y mantiene evacuadas a cuatro localidades

https://fotos.europapress.es/infografias/f7667838

-- La mitad de los conductores muertos en accidente de tráfico en 2025 había consumido alguna sustancia, un 1,7% más

https://www.epdata.es/datos/accidentes-trafico-victimas-mort...

INTERNACIONAL

-- EEUU completa una nueva oleada de ataques aéreos contra Irán en su quinta jornada consecutiva de bombardeos

https://fotos.europapress.es/infografias/f7667559

-- Irán reivindica una nueva oleada de ataques contra activos de EEUU en Jordania, Kuwait y Bahréin

https://fotos.europapress.es/infografias/f7667567

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