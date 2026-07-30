MADRID 30 Jul. (EPDATA) -

Listado de gráficos y conjuntos de datos publicados por EpData este jueves 30 de julio:

SOCIEDAD

-- Miles de personas cruzan a Ceuta desde Marruecos con una multitud esperando al otro lado de la frontera

Llegadas irregulares por tierra a Ceuta y Melilla en los últimos años: https://www.epdata.es/llegadas-tierra-ceuta-melilla-ultimos-...

Inmigración irregular en España, estadísticas, datos y gráficos https://www.epdata.es/datos/inmigracion-ilegal-espana-grecia...

Mapa: Localización del espigón del Tarajal en Ceuta https://fotos.europapress.es/infografias/f7694970

-- Estabilizan frentes este y norte del incendio en Fermoselle que reduce peligrosidad aunque tiene cuatro sectores activos

Mapa: https://fotos.europapress.es/infografias/f7694871

ECONOMÍA

-- El IPC escala en julio al 3,5% por el alza de precios de combustibles y electricidad

https://www.epdata.es/datos/ipc-datos-graficos/71/espana/106

-- El PIB crece un 0,7% en el segundo trimestre, una décima más, y mantiene su avance interanual en el 2,7%

Gráficos: https://www.epdata.es/datos/ipc-datos-graficos/71/espana/106

Infografía: https://fotos.europapress.es/infografias/f7694758

-- La compraventa de viviendas cayó un 11,8% en mayo, pero el precio subió un 8,8%, según los notarios

https://www.epdata.es/datos/compra-venta-vivienda-mercado-in...

-- El PIB de la eurozona rebotó un 0,4% en el segundo trimestre, a pesar de la guerra de Oriente Próximo

https://www.epdata.es/datos/desempleo-pib-inflacion-union-eu...

-- La tasa de paro de la eurozona se mantuvo estable en el 6,3% en junio

https://www.epdata.es/datos/desempleo-pib-inflacion-union-eu...

-- BBVA gana 6.051 millones de euros en el primer semestre del año, un 11,1% más

https://www.epdata.es/datos/resultados-bbva-beneficios-ingre...

-- Fluidra obtiene un beneficio neto ajustado de 175 millones hasta junio, un 7% más

https://www.epdata.es/datos/resultados-fluidra-beneficios-in...

-- ArcelorMittal gana un 51,6% menos hasta junio, con 1.100 millones, por tipos de cambio e intereses

https://www.epdata.es/datos/resultados-arcelormittal-benefic...

-- Los carburantes acumulan un encarecimiento del 15% y harán de la operación salida la más cara desde 2023

https://www.epdata.es/datos/precio-gasolina-gasoleo-diesel-e...

-- Grupo Dia gana 22,8 millones en el primer semestre, un 37,8% menos

https://www.epdata.es/datos/resultados-dia-beneficios-ingres...

-- Técnicas Reunidas mantiene su beneficio en 59 millones hasta junio y aumenta su cartera un 7%

https://www.epdata.es/datos/resultados-tecnicas-reunidas-ben...

INTERNACIONAL

-- EEUU lanza una nueva oleada de ataques contra Irán que deja al menos tres muertos y dos heridos

https://fotos.europapress.es/infografias/f7694894

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