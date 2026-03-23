MADRID 23 Mar. (EPDATA) -

Listado de gráficos y conjuntos de datos publicados por EpData este lunes 23 de marzo:

ECONOMÍA

-- El precio del petróleo se acerca a los 109 dólares, con las Bolsas europeas apuntando a aperturas negativas

https://www.epdata.es/evolucion-precio-barril-brent/658dec3a...

-- Las pernoctaciones hoteleras aumentaron en España un 1% en febrero superando los 18,5 millones, según el INE

https://www.epdata.es/datos/ocupacion-hotelera-hoteles-datos...

-- Las ventas del sector servicios moderan su crecimiento en enero al 0,2% y suman 22 meses de alzas

https://www.epdata.es/datos/sector-servicios-facturacion-emp...

-- La facturación de la industria se desploma un 6,3% en enero

https://www.epdata.es/datos/indices-cifras-negocios-industri...

-- El déficit comercial baja en enero un 35,2%, hasta 4.010 millones, con caída de importaciones energéticas

https://www.epdata.es/datos/importaciones-espanolas-estados-...

-- Las exportaciones de España a Estados Unidos caen un 11,4% en enero y las importaciones se recortan un 20,8%

https://www.epdata.es/datos/balanza-comercial-espana-importa...

-- La inversión extranjera directa en España cae casi un 22% en 2025, con 30.764 millones

https://www.epdata.es/datos/inversion-extranjera-espana-graf...

Para cualquier duda o información adicional, contactar con EpData: contacto@epdata.es