Publicado 15/06/2026 19:05

Listado de gráficos y conjuntos de datos publicados por EpData este lunes

MADRID 15 Jun. (EPDATA) -

Listado de gráficos y conjuntos de datos publicados por EpData este lunes 15 de junio:

ECONOMÍA

-- El precio del petróleo baja más de un 4%, hasta los 83 dólares, por el acuerdo de paz entre EEUU e Irán

https://www.epdata.es/evolucion-precio-barril-brent/ae26caa1...

-- El Ibex 35 sube un 1,8% y supera por primera vez los 19.100 puntos tras el acuerdo de paz en Oriente Próximo

https://www.epdata.es/evolucion-ibex-35/457caf1a-6580-4b82-8...

Para cualquier duda o información adicional, contactar con EpData: contacto@epdata.es

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