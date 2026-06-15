MADRID 15 Jun. (EPDATA) -
Listado de gráficos y conjuntos de datos publicados por EpData este lunes 15 de junio:
ECONOMÍA
-- El precio del petróleo baja más de un 4%, hasta los 83 dólares, por el acuerdo de paz entre EEUU e Irán
https://www.epdata.es/evolucion-precio-barril-brent/ae26caa1...
-- El Ibex 35 sube un 1,8% y supera por primera vez los 19.100 puntos tras el acuerdo de paz en Oriente Próximo
https://www.epdata.es/evolucion-ibex-35/457caf1a-6580-4b82-8...
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