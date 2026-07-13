MADRID 13 Jul. (EPDATA) -
Listado de gráficos y conjuntos de datos publicados por EpData este lunes 13 de julio:
ECONOMÍA
-- El barril de Brent sube más de un 4% y se aproxima a los 80 dólares por la escalada entre EEUU e Irán
https://www.epdata.es/evolucion-precio-barril-brent/ae26caa1...
-- Funcas sube al 2,3% el PIB de 2026 y prevé una inflación media del 3,2% este año
https://www.epdata.es/datos/previsiones-pib-datos-graficos/2...
Infografía: https://fotos.europapress.es/infografias/f7661926
INTERNACIONAL
-- EEUU lanza una nueva oleada de ataques contra Irán y afirma alcanzar sus defensas aéreas
https://fotos.europapress.es/infografias/f7661521
-- Irán anuncia ataques contra instalaciones militares de EEUU en Jordania, Bahréin, Kuwait y Omán
https://fotos.europapress.es/infografias/f7661734
ANDALUCÍA
-- Mapa de la superficie afectada por el incendio en Los Gallardos (Almería)
https://fotos.europapress.es/infografias/f7661864
SANIDAD
-- La percepción del estado de salud de la población empeora ligeramente en 2026
https://www.epdata.es/datos/opinion-espanoles-sanidad-encues...
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