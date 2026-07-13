Publicado 13/07/2026 19:06

Listado de gráficos y conjuntos de datos publicados por EpData este lunes

MADRID 13 Jul. (EPDATA) -

Listado de gráficos y conjuntos de datos publicados por EpData este lunes 13 de julio:

ECONOMÍA

-- El barril de Brent sube más de un 4% y se aproxima a los 80 dólares por la escalada entre EEUU e Irán

https://www.epdata.es/evolucion-precio-barril-brent/ae26caa1...

-- Funcas sube al 2,3% el PIB de 2026 y prevé una inflación media del 3,2% este año

https://www.epdata.es/datos/previsiones-pib-datos-graficos/2...

Infografía: https://fotos.europapress.es/infografias/f7661926

INTERNACIONAL

-- EEUU lanza una nueva oleada de ataques contra Irán y afirma alcanzar sus defensas aéreas

https://fotos.europapress.es/infografias/f7661521

-- Irán anuncia ataques contra instalaciones militares de EEUU en Jordania, Bahréin, Kuwait y Omán

https://fotos.europapress.es/infografias/f7661734

ANDALUCÍA

-- Mapa de la superficie afectada por el incendio en Los Gallardos (Almería)

https://fotos.europapress.es/infografias/f7661864

SANIDAD

-- La percepción del estado de salud de la población empeora ligeramente en 2026

https://www.epdata.es/datos/opinion-espanoles-sanidad-encues...

Para cualquier duda o información adicional, contactar con EpData: contacto@epdata.es

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