MADRID 3 Ago. (EPDATA) -

Listado de gráficos y conjuntos de datos publicados por EpData este lunes 3 de agosto:

ECONOMÍA

-- El precio del petróleo cae un 6% a la espera de nuevas conversaciones entre EEUU e Irán

https://www.epdata.es/evolucion-precio-barril-brent/ae26caa1...

-- España recibe casi 46,6 millones de visitantes hasta junio, con un gasto de 63.800 millones de euros, un 7% más

https://www.epdata.es/datos/turistas-turismo-espana/64/espan...

-- Las matriculaciones siguen en auge en España y crecen un 3,7% en julio, con 101.949 unidades

https://www.epdata.es/datos/matriculaciones-turimos-espana-c...

-- El Banco de España confirma que Euríbor cerro julio en el 2,855%, su nivel más alto desde septiembre de 2024

https://www.epdata.es/datos/euribor-hoy-evolucion-historica-...

SOCIEDAD

-- España registra 219.665 hectáreas quemadas hasta el 29 de julio, el 47,2% de toda la UE

Gráficos: https://www.epdata.es/datos/incendios-forestales-datos-estad...

Infografía: https://fotos.europapress.es/infografias/f7700710

-- Ascienden a 33 las mujeres asesinadas por violencia machista en lo que va de año, tras confirmarse el caso de Cantabria

Gráficos: https://www.epdata.es/datos/violencia-genero-estadisticas-ul...

Infografía: https://fotos.europapress.es/infografias/f7700764

SALUD

-- España registra 2.026 muertes atribuibles a altas temperaturas en julio, casi el doble que el año pasado

Gráfico: https://www.epdata.es/muertes-atribuidas-exceso-calor/50b62a...

Mapa por CC.AA: https://fotos.europapress.es/infografias/f7700768

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