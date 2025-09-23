Listado de gráficos y conjuntos de datos publicados por EpData este martes

MADRID 23 Sep. (EPDATA) -
ECONOMÍA
-- La OCDE mejora las previsiones de crecimiento para España al 2,6% este año y al 2% en 2026
-- Las pernoctaciones en hoteles aumentan un 0,9% en agosto pese a encarecerse los precios un 5,8%
-- La facturación de las empresas sube un 4,7% en julio y suma tres meses de ascensos
-- La producción del sector servicios sube un 3,2% en julio y encadena 13 meses de alzas
-- El déficit comercial sube un 53% hasta julio, pese a las exportaciones en niveles récord
-- El déficit comercial de España con EEUU aumenta un 45% hasta julio y se sitúa en 8.235 millones
