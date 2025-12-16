Estados Unidos.- Listado de gráficos y conjuntos de datos publicados por EpData este martes

MADRID 16 Dic. (EPDATA) -
Listado de gráficos y conjuntos de datos publicados por EpData este martes 16 de diciembre:
ECONOMÍA
-- El Ibex 35 gira al alza (+0,13%) en la apertura y marca un nuevo máximo histórico
-- Los costes laborales y los salarios suben en el tercer trimestre hasta cifras récord en 25 años
-- La tasa de paro del Reino Unido escala al 5,1%, en máximos desde 2021
-- El mercado laboral estadounidense crea 64.000 empleos en noviembre y la tasa de paro sube al 4,6%
-- El precio del barril de petróleo Brent baja de 60 dólares por primera vez desde mayo
