MADRID 13 Ene. (EPDATA) -

Listado de gráficos y conjuntos de datos publicados por EpData este martes 13 de enero:

ECONOMÍA

-- El petróleo supera los 64 dólares por barril tras anunciar Trump un arancel del 25% a quien negocie con Irán

Gráficos interactivos: https://www.epdata.es/evolucion-precio-barril-brent/658dec3a...

-- Mueren 686 trabajadores en accidente laboral hasta noviembre, 55 menos que en 2024

Gráficos interactivos: https://www.epdata.es/datos/numero-accidentes-trabajo-espana...

-- El IPC de EE.UU. se mantiene en diciembre en el 2,7% y la subyacente en el 2,6%, en mínimos de marzo de 2021

Gráficos interactivos: https://www.epdata.es/datos/estados-unidos-eeuu-datos-macroe...

SOCIEDAD

-- Igualdad confirma el crimen machista de Badajoz, cuarto de 2026, y eleva a 47 los de 2025 con un caso en Baleares

Gráficos interactivos: https://www.epdata.es/datos/violencia-genero-estadisticas-ul...

Para cualquier duda o información adicional, contactar con EpData: contacto@epdata.es