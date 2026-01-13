MADRID 13 Ene. (EPDATA) -
Listado de gráficos y conjuntos de datos publicados por EpData este martes 13 de enero:
ECONOMÍA
-- El petróleo supera los 64 dólares por barril tras anunciar Trump un arancel del 25% a quien negocie con Irán
Gráficos interactivos: https://www.epdata.es/evolucion-precio-barril-brent/658dec3a...
-- Mueren 686 trabajadores en accidente laboral hasta noviembre, 55 menos que en 2024
Gráficos interactivos: https://www.epdata.es/datos/numero-accidentes-trabajo-espana...
-- El IPC de EE.UU. se mantiene en diciembre en el 2,7% y la subyacente en el 2,6%, en mínimos de marzo de 2021
Gráficos interactivos: https://www.epdata.es/datos/estados-unidos-eeuu-datos-macroe...
SOCIEDAD
-- Igualdad confirma el crimen machista de Badajoz, cuarto de 2026, y eleva a 47 los de 2025 con un caso en Baleares
Gráficos interactivos: https://www.epdata.es/datos/violencia-genero-estadisticas-ul...
