Estados Unidos.- Listado de gráficos y conjuntos de datos publicados por EpData este martes

ECONOMÍA

-- El Índice de Garantía de Competitividad acumula once meses de descensos tras caer un 0,78% en noviembre

https://www.epdata.es/evolucion-indice-garantia-competitivid...

-- La facturación de las empresas sube un 2,1% en noviembre y suma siete meses de ascensos

https://www.epdata.es/datos/indice-cifra-negocios-empresaial...

-- La producción del sector servicios sube un 2,5% en noviembre y encadena 17 meses de alzas

https://www.epdata.es/datos/indice-precios-sector-servicios-...

-- El oro supera por primera vez los 4.700 dólares

https://www.epdata.es/evolucion-precio-onza-oro-troy/e402806...

-- El déficit comercial sube a 51.481 millones hasta noviembre, con un leve avance de exportaciones

https://www.epdata.es/datos/balanza-comercial-espana-importa...

-- El déficit comercial de España con EEUU se dispara un 35,2% hasta noviembre tras los aranceles

https://www.epdata.es/datos/importaciones-espanolas-estados-...

-- Comunidad Valenciana, Andalucía, Murcia y Madrid liderarán el avance económico en 2026, según BBVA Research

https://www.epdata.es/datos/previsiones-pib-datos-graficos/2...

