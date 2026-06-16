MADRID 16 Jun. (EPDATA) -

Listado de gráficos y conjuntos de datos publicados por EpData este martes 16 de junio:

ECONOMÍA

-- Los costes laborales y los salarios suben en el primer trimestre hasta cifras récord en 26 años

https://www.epdata.es/datos/costes-laborales-espana-grupos-c...

-- El precio del petróleo baja de los 83 dólares por los avances del acuerdo de paz entre EEUU e Irán

https://www.epdata.es/evolucion-precio-barril-brent/ae26caa1...

-- El Ibex 35 sube un 0,2% en la apertura y acaricia los 19.100 puntos, con el petróleo a la baja

https://www.epdata.es/evolucion-ibex-35/457caf1a-6580-4b82-8...

-- Los precios del sector servicios suben un 2,6% interanual hasta marzo y suman 17 trimestres de alzas

https://www.epdata.es/datos/indice-precios-sector-servicios-...

-- La deuda se modera al 101,6% del PIB en el primer trimestre, pero su importe suma récord de 1,740 billones

https://www.epdata.es/datos/deuda-publica-espana-hoy-datos-b...

SOCIEDAD

-- Los embalses españoles está al 81,5% con 45.672 hm3, 19,4 puntos por encima que la media de la última década

https://www.epdata.es/datos/embalses-boletin-hidrografico/54

Para cualquier duda o información adicional, contactar con EpData: contacto@epdata.es