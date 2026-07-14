MADRID 14 Jul. (EPDATA) -
Listado de gráficos y conjuntos de datos publicados por EpData este martes 14 de julio:
ECONOMÍA
-- La compraventa de viviendas baja un 7,3% en mayo y encadena cinco meses de descensos
Gráficos: https://www.epdata.es/datos/compra-venta-vivienda-mercado-in...
Infografías ((Incluye una por comunidad autónoma)) https://fotos.europapress.es/infografias/f7663064
-- El absentismo laboral alcanza un máximo histórico del 7,6% en 2025, con un coste de 59.109 millones
https://www.epdata.es/datos/absentismo-laboral-espana-datos-...
-- El barril de petróleo Brent supera los 85 dólares y cotiza en máximos de un mes
https://www.epdata.es/evolucion-precio-barril-brent/ae26caa1...
-- La confianza empresarial se dispara un 3,2% en el tercer trimestre, su mayor subida desde 2022
Gráficos interactivos: https://www.epdata.es/datos/opinion-empresarios-negocios/119...
Infografía: https://fotos.europapress.es/abonados/infografias/f7663154
-- La tasa de inflación de EEUU se moderó al 3,5% en junio
https://www.epdata.es/datos/estados-unidos-eeuu-datos-macroe...
NACIONAL
-- El 70% de los condenados en España en 2025 fueron españoles y los delitos de seguridad vial fueron los más numerosos
https://www.epdata.es/datos/crimen-menores-adultos-condenado...
-- Bajan a 13.245 los menores condenados en 2025 pero aumentan un 6,2% hasta los 584 los sentenciados por delitos sexuales
https://www.epdata.es/datos/crimen-menores-adultos-condenado...
-- Un total de 5.115 personas fueron condenadas por delitos sexuales en 2025 en España, un 14% más que en 2024
https://www.epdata.es/datos/crimen-menores-adultos-condenado...
Mapas con tasas per cápita: https://fotos.europapress.es/infografias/f7663515
INTERNACIONAL
-- EEUU lanza una nueva oleada de ataques contra objetivos en Irán por tercera noche consecutiva
https://fotos.europapress.es/infografias/f7663271
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