MADRID 21 Jul. (EPDATA) -

Listado de gráficos y conjuntos de datos publicados por EpData este martes 21 de julio:

ECONOMÍA

-- El barril de petróleo Brent cotiza por debajo de 89 dólares ante la incertidumbre en Ormuz

https://www.epdata.es/evolucion-precio-barril-brent/ae26caa1...

-- La producción del sector servicios modera su crecimiento en mayo al 0,3% y suma cuatro meses de alzas

https://www.epdata.es/datos/indice-precios-sector-servicios-...

-- España eleva un 16,6% su déficit comercial hasta mayo, con 25.094 millones

https://www.epdata.es/datos/balanza-comercial-espana-importa...

-- La deuda pública de la eurozona se sitúa en el 88,9% del PIB en el primer trimestre, un 1,2% más

https://www.epdata.es/datos/desempleo-pib-inflacion-union-eu...

SOCIEDAD

-- El fuego de La Mierla se encuentra a 5-7 kilómetros de la provincia de Soria

https://fotos.europapress.es/infografias/f7678764

-- El 73% de niños de 2 años estaba escolarizado en el curso 2023-24 y el 52% de 1 año, más de 10 puntos más que en 2018-19

Gráfico: https://www.epdata.es/tasa-neta-escolarizacion-anos/2c735960...

-- Igualdad confirma violencia de género en los casos de Toledo y Antequera y convoca un comité de crisis el próximo martes

Gráficos: https://www.epdata.es/datos/violencia-genero-estadisticas-ul...

Infografía: https://fotos.europapress.es/infografias/f7679661

-- Los embalses pierden 1.082 hm3 de agua en una semana y están ya al 73,4% de capacidad, 1,9 puntos menos que hace 7 días

Gráficos: https://www.epdata.es/datos/embalses-boletin-hidrografico/54

Mapa: https://fotos.europapress.es/infografias/f7679624

-- La situación evoluciona "favorablemente" en Brieva (Segovia), con 420 personas evacuadas a otros pueblos

https://fotos.europapress.es/infografias/f7679741

INTERNACIONAL

-- EEUU "finaliza" una nueva oleada de bombardeos sobre Irán

https://fotos.europapress.es/infografias/f7678648

-- Reino Unido: siete primeros ministros en diez años

https://fotos.europapress.es/infografias/f7679347

-- El paro en Reino Unido se mantiene en el 4,9% en mayo

https://www.epdata.es/datos/reino-unido-datos-macroeconomico...

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