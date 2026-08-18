MADRID 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Listado de gráficos y conjuntos de datos publicados por EpData este martes 18 de agosto:

GRANADA

-- Un nuevo fuerte terremoto vuelve a sacudir Granada y el área metropolitana seguido de varias réplicas

https://fotos.europapress.es/infografias/f7719952

ECONOMÍA

-- La producción del sector servicios acelera su crecimiento en junio al 4,4% y suma cinco meses de alzas

https://www.epdata.es/datos/indice-precios-sector-servicios-...

-- La deuda pública sube un 4,2% en junio y marca un nuevo máximo de 1,76 billones de euros

https://www.epdata.es/datos/deuda-publica-espana-hoy-datos-b...

-- El déficit comercial sube un 30% en el primer semestre, hasta los 32.781 millones de euros

https://www.epdata.es/datos/balanza-comercial-espana-importa...

-- El déficit comercial de España con EEUU baja un 5,4% hasta junio y sube un 11,8% en el caso de China

https://www.epdata.es/datos/importaciones-espanolas-estados-...

-- El precio del petróleo Brent supera los 91 dólares y cotiza en máximos de agosto

https://www.epdata.es/evolucion-precio-barril-brent/ae26caa1...

SOCIEDAD

-- Los embalses están al 66,2% con 37.107 hm3 y pierde 16,9 puntos y 9.486 hm3 desde el inicio de julio

https://www.epdata.es/datos/embalses-boletin-hidrografico/54

Mapa: https://fotos.europapress.es/infografias/f7720182

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