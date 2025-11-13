Publicado 13/11/2025 19:05

Listado de gráficos y conjuntos de datos publicados por EpData este miércoles

Listado de gráficos y conjuntos de datos publicados por EpData este jueves 13 de noviembre:

ECONOMÍA

-- Banco Sabadell logra un beneficio récord de 1.390 millones de euros hasta septiembre, un 7,3% más

Gráficos interactivos: https://www.epdata.es/datos/resultados-banco-sabadell-benefi...

-- La gran banca española gana casi 25.500 millones de euros hasta septiembre, un 7% más

Banco Santander: https://www.epdata.es/datos/resultados-banco-santander-benef...

BBVA: https://www.epdata.es/datos/resultados-bbva-beneficios-ingre...

CaixaBank: https://www.epdata.es/datos/resultados-caixabank-beneficios-...

Banco Sabadell: https://www.epdata.es/datos/resultados-banco-sabadell-benefi...

Bankinter: https://www.epdata.es/datos/resultados-bankinter-beneficios-...

Unicaja: https://www.epdata.es/datos/resultados-unicaja-beneficios-in...

-- El Panel de Funcas eleva su previsión de PIB para 2025, hasta el 2,9%, y mejora al 2,1% la de 2026

Gráficos interactivos: https://www.epdata.es/datos/previsiones-pib-datos-graficos/2...

-- El PIB del Reino Unido frenó su expansión al 0,1% en el tercer trimestre

Gráficos interactivos: https://www.epdata.es/datos/reino-unido-datos-macroeconomico...

-- Los carburantes suben hasta un 1,2% esta semana y el diésel toca máximos de agosto y la gasolina de octubre

Gráficos interactivos: https://www.epdata.es/datos/precio-gasolina-gasoleo-diesel-e...

-- La tasa de desempleo de la OCDE sufre un parón estadístico en septiembre al no disponerse de datos de EE.UU.

Gráficos interactivos: https://www.epdata.es/datos/pib-ipc-tasa-paro-ocde/744

-- Mueren 547 trabajadores en accidente laboral hasta septiembre, 26 menos que en 2024

Gráficos interactivos: https://www.epdata.es/datos/numero-accidentes-trabajo-espana...

-- Colonial SFL gana 294 millones hasta septiembre, un 88% más

Gráficos interactivos: https://www.epdata.es/datos/resultados-colonial-beneficios-i...

