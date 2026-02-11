Publicado 11/02/2026 19:05

Listado de gráficos y conjuntos de datos publicados por EpData este miércoles

MADRID 11 Feb. (EPDATA) -

Listado de gráficos y conjuntos de datos publicados por EpData este miércoles 11 de febrero:

ECONOMÍA

-- La creación de empresas se dispara un 7,9% en 2025 y alcanza su mayor cifra desde 2007

Gráficos: https://www.epdata.es/datos/estadistica-sociedades-mercantil...

-- El mercado laboral estadounidense crea 130.000 empleos en enero y la tasa de paro baja al 4,3%

Gráficos: https://www.epdata.es/datos/estados-unidos-eeuu-datos-macroe...

-- El IPC de China se moderó al 0,2% en enero

Gráficos: https://www.epdata.es/datos/china-datos-macroeconomicos-dato...

SOCIEDAD

-- Los embalses acumulan récord de agua para la época en más de una década

Gráficos: https://www.epdata.es/datos/embalses-boletin-hidrografico/54

