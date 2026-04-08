MADRID 8 Abr. (EPDATA) -

Listado de gráficos y conjuntos de datos publicados por EpData este miércoles 8 de abril:

ECONOMÍA

-- El precio del petróleo se hunde un 13%, hasta 95 dólares, tras acordar EEUU e Irán un alto el fuego temporal

https://www.epdata.es/evolucion-precio-barril-brent/658dec3a...

SOCIEDAD

-- Fundación ANAR ayudó a casi 20.000 menores en 2025, un 8,9% más que en 2024, 6.467 de ellos, con conducta suicida

Casos de ideación suicida e intentos de suicidio en menores de edad en España

https://www.epdata.es/peticiones-ayuda-telefono-anar-ideacio...

Casos de violencia atendidos más frecuentes sobre menores en España

https://www.epdata.es/casos-violencia-mas-frecuentes-menores...

INTERNACIONAL

-- Israel asegura haber lanzado su "mayor ataque" contra Líbano desde el inicio de la ofensiva

Infografía: https://fotos.europapress.es/infografias/f7423374

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