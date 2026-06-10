MADRID 10 Jun. (EPDATA) -

Listado de gráficos y conjuntos de datos publicados por EpData este miércoles 10 de junio:

ECONOMÍA

-- La creación de empresas baja un 2% en abril y se disparan casi un 25% las sociedades disueltas

https://www.epdata.es/datos/estadistica-sociedades-mercantil...

-- BBVA Research mantiene en el 2,4% su previsión de PIB en 2026 pero rebaja al 2,1% la de 2027 por la energía

https://www.epdata.es/datos/previsiones-pib-datos-graficos/2...

-- La tasa de inflación de EEUU escala en mayo hasta 4,2%, el mayor incremento desde hace tres años

https://www.epdata.es/datos/estados-unidos-eeuu-datos-macroe...

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