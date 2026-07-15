Publicado 15/07/2026 19:06

Listado de gráficos y conjuntos de datos publicados por EpData este miércoles

MADRID 15 Jul. (EPDATA) -

Listado de gráficos y conjuntos de datos publicados por EpData este miércoles 15 de julio:

ECONOMÍA

-- El INE confirma que el IPC se mantuvo en junio en el 3,2% y modera la inflación subyacente al 2,9%

Gráficos interactivos: https://www.epdata.es/datos/ipc-datos-graficos/71/espana/106

Infografía: https://fotos.europapress.es/infografias/f7665306

-- El índice de referencia para la actualización anual de los contratos de alquiler se situó en el 2,44% interanual en junio de 2026

https://www.epdata.es/datos/indice-referencia-arrendamientos...

-- El PIB de China frenó su expansión al 0,9% en el segundo trimestre

https://www.epdata.es/datos/china-datos-macroeconomicos-dato...

INTERNACIONAL

-- Irán lanza nuevos ataques contra activos de EEUU en bases militares de Jordania, Bahréin y Kuwait

https://fotos.europapress.es/infografias/f7665619

-- El brote de ébola en RDC rebasa ya los umbrales de los 2.000 casos confirmados y los 750 muertos

https://fotos.europapress.es/infografias/f7666507

NACIONAL

-- El PSOE sube 1,7 puntos en el CIS, pese a la condena a Ábalos, y saca casi ocho puntos de ventaja al PP, que cae dos

Infografía: https://fotos.europapress.es/infografias/f7665763

Gráficos: https://www.epdata.es/datos/estimacion-intencion-voto-elecci...

-- La inquietud por la inmigración se dispara en plena regularización y escala a segundo problema de España, según el CIS

https://www.epdata.es/datos/principales-problemas-espanoles-...

Para cualquier duda o información adicional, contactar con EpData: contacto@epdata.es

Contador

Contenido patrocinado