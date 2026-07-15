MADRID 15 Jul. (EPDATA) -
Listado de gráficos y conjuntos de datos publicados por EpData este miércoles 15 de julio:
ECONOMÍA
-- El INE confirma que el IPC se mantuvo en junio en el 3,2% y modera la inflación subyacente al 2,9%
Gráficos interactivos: https://www.epdata.es/datos/ipc-datos-graficos/71/espana/106
Infografía: https://fotos.europapress.es/infografias/f7665306
-- El índice de referencia para la actualización anual de los contratos de alquiler se situó en el 2,44% interanual en junio de 2026
https://www.epdata.es/datos/indice-referencia-arrendamientos...
-- El PIB de China frenó su expansión al 0,9% en el segundo trimestre
https://www.epdata.es/datos/china-datos-macroeconomicos-dato...
INTERNACIONAL
-- Irán lanza nuevos ataques contra activos de EEUU en bases militares de Jordania, Bahréin y Kuwait
https://fotos.europapress.es/infografias/f7665619
-- El brote de ébola en RDC rebasa ya los umbrales de los 2.000 casos confirmados y los 750 muertos
https://fotos.europapress.es/infografias/f7666507
NACIONAL
-- El PSOE sube 1,7 puntos en el CIS, pese a la condena a Ábalos, y saca casi ocho puntos de ventaja al PP, que cae dos
Infografía: https://fotos.europapress.es/infografias/f7665763
Gráficos: https://www.epdata.es/datos/estimacion-intencion-voto-elecci...
-- La inquietud por la inmigración se dispara en plena regularización y escala a segundo problema de España, según el CIS
https://www.epdata.es/datos/principales-problemas-espanoles-...
Para cualquier duda o información adicional, contactar con EpData: contacto@epdata.es