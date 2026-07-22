MADRID 22 Jul. (EPDATA) -
Listado de gráficos y conjuntos de datos publicados por EpData este miércoles 22 de julio:
ECONOMÍA
-- Santander gana 7.328 millones hasta junio, un 14,9% más
https://www.epdata.es/datos/resultados-banco-santander-benef...
-- Iberdrola dispara un 22% ganancias a junio, hasta 4.336 millones, y reafirma metas para 2026
https://www.epdata.es/datos/resultados-iberdrola-beneficios-...
-- Naturgy gana 1.215 millones a junio, un 6% más, y apunta a un récord de más de 2.100 millones en 2026
https://www.epdata.es/datos/resultados-naturgy-beneficios-in...
-- Enagás gana 127 millones a junio y enfila sus objetivos para 2026
https://www.epdata.es/datos/resultados-enagas-beneficios-ing...
-- El IPC del Reino Unido se moderó al 2,6% en junio
https://www.epdata.es/datos/reino-unido-datos-macroeconomico...
SOCIEDAD
-- El incendio de La Mierla (Guadalajara) entra en "fase de estabilización" y comienzan los realojos de algunas poblaciones
https://fotos.europapress.es/infografias/f7681142
-- Nacimientos en España y por comunidades, gráficos e infografías
Gráficos: https://www.epdata.es/datos/nacimientos-muertes-estadisticas...
Infografías ((Incluye una por comunidad autónoma)) https://fotos.europapress.es/infografias/f7680212
-- Mortalidad estimada y registrada por cualquier causa en España
https://www.epdata.es/datos/mortalidad-estimada-registrada-c...
SALUD
-- Nueva ley antitabaco 2026: dónde estará prohibido fumar, qué pasa en las playas y cuándo entra en vigor
https://fotos.europapress.es/infografias/f7681478
INTERNACIONAL
-- EEUU bombardea Irán por undécima noche consecutiva
https://fotos.europapress.es/infografias/f7680681
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