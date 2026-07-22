MADRID 22 Jul. (EPDATA) -

Listado de gráficos y conjuntos de datos publicados por EpData este miércoles 22 de julio:

ECONOMÍA

-- Santander gana 7.328 millones hasta junio, un 14,9% más

https://www.epdata.es/datos/resultados-banco-santander-benef...

-- Iberdrola dispara un 22% ganancias a junio, hasta 4.336 millones, y reafirma metas para 2026

https://www.epdata.es/datos/resultados-iberdrola-beneficios-...

-- Naturgy gana 1.215 millones a junio, un 6% más, y apunta a un récord de más de 2.100 millones en 2026

https://www.epdata.es/datos/resultados-naturgy-beneficios-in...

-- Enagás gana 127 millones a junio y enfila sus objetivos para 2026

https://www.epdata.es/datos/resultados-enagas-beneficios-ing...

-- El IPC del Reino Unido se moderó al 2,6% en junio

https://www.epdata.es/datos/reino-unido-datos-macroeconomico...

SOCIEDAD

-- El incendio de La Mierla (Guadalajara) entra en "fase de estabilización" y comienzan los realojos de algunas poblaciones

https://fotos.europapress.es/infografias/f7681142

-- Nacimientos en España y por comunidades, gráficos e infografías

Gráficos: https://www.epdata.es/datos/nacimientos-muertes-estadisticas...

Infografías ((Incluye una por comunidad autónoma)) https://fotos.europapress.es/infografias/f7680212

-- Mortalidad estimada y registrada por cualquier causa en España

https://www.epdata.es/datos/mortalidad-estimada-registrada-c...

SALUD

-- Nueva ley antitabaco 2026: dónde estará prohibido fumar, qué pasa en las playas y cuándo entra en vigor

https://fotos.europapress.es/infografias/f7681478

INTERNACIONAL

-- EEUU bombardea Irán por undécima noche consecutiva

https://fotos.europapress.es/infografias/f7680681

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