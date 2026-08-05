MADRID 5 Ago. (EUROPA PRESS) -
Listado de gráficos y conjuntos de datos publicados por EpData este miércoles 5 de agosto:
ECONOMÍA
-- Siemens Gamesa vuelve a beneficios trimestrales por primera vez desde 2022 y enfila 'break-even' en 2026
https://www.epdata.es/datos/resultados-siemens-gamesa-benefi...
-- España eleva un 4,7% sus importaciones de crudo en junio, con EE.UU. como principal suministrador
https://www.epdata.es/datos/importaciones-crudo-espana-datos...
-- El Ibex 35 cierra en 20.057 puntos, un 0,17% más
https://www.epdata.es/evolucion-ibex-35/457caf1a-6580-4b82-8...
SOCIEDAD
-- Las llegadas irregulares de migrantes a Ceuta suben un 164% respecto a 2025 sin contar la entrada masiva del 30 de julio
https://www.epdata.es/datos/inmigracion-ilegal-espana-grecia...
INFOGRAFÍAS DEL ECLIPSE
-- Cómo mirar el eclipse sin dañar la vista
https://fotos.europapress.es/infografias/f7702995
-- Cómo comprobar si las gafas para ver el eclipse están homologadas
https://fotos.europapress.es/infografias/f7702999
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Para cualquier duda o información adicional, contactar con EpData: contacto@epdata.es