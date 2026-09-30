MADRID 30 Sep. (EPDATA) -
Listado de gráficos y conjuntos de datos publicados por EpData este miércoles 30 de septiembre:
ECONOMÍA
-- La compraventa de viviendas cae un 11,1% en julio de este año y el precio sube un 7,7%, según los notarios
Gráficos interactivos: https://www.epdata.es/datos/compra-venta-vivienda-mercado-in...
Infografía: https://fotos.europapress.es/infografias/f7809691
-- La tasa de ahorro de los hogares cae al 11% en el segundo trimestre, su nivel más bajo en más de tres años
https://www.epdata.es/datos/tasa-ahorro-hogares-datos-grafic...
-- Murcia, Extremadura, La Rioja y Castilla y León encabezan el crecimiento económico en 2025, según el INE
Gráficos: https://www.epdata.es/datos/productor-interior-bruto-comunid...
Mapas: https://fotos.europapress.es/infografias/f7809946
-- La deuda se modera al 101,4% del PIB en el segundo trimestre, pero marca nuevo récord de 1,763 billones
Gráficos interactivos: https://www.epdata.es/datos/deuda-publica-espana-hoy-datos-b...
Infografía: https://fotos.europapress.es/abonados/infografias/f7809857
-- Los precios de exportaciones industriales se disparan un 5,5% en agosto por el mayor coste de la energía
https://www.epdata.es/datos/precio-exportaciones-importacion...
-- El Euríbor avanza a máximos desde julio de 2024, hasta el 3,247%, por lo que las hipotecas seguirán subiendo
https://www.epdata.es/datos/euribor-hoy-evolucion-historica-...
ECONOMÍA INTERNACIONAL
-- EEUU revisa al alza el incremento del PIB en el segundo trimestre, con un crecimiento del 0,7%: https://www.epdata.es/datos/estados-unidos-eeuu-datos-macroe...
-- La inflación en Alemania repunta al 3,3% en septiembre, frente al 2,9% de agosto: https://www.epdata.es/datos/alemania-datos-macroeconomicos-g...
-- Evolución del IPC en Francia:https://www.epdata.es/datos/francia-datos-macroeconomicos-da...
SOCIEDAD
-- Casi 543.000 extranjeros tienen una autorización de arraigo en vigor, un 54,7% más que hace aun año
Gráficos: https://www.epdata.es/datos/extranjeros-documentacion-reside...
Infografía: https://fotos.europapress.es/infografias/f7810826
-- Siete de cada diez españoles creen que el derecho a la vivienda sólo está garantizado para algunos, según el CIS
https://www.epdata.es/derechos-sociales-espana-percepcion-si...
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