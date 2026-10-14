MADRID 14 Oct. (EPDATA) -

Listado de gráficos y conjuntos de datos publicados por EpData este miércoles 14 de septiembre:

ECONOMÍA

-- El INE lo confirma: el IPC sube al 4,9% en septiembre y la rebaja fiscal al combustible será de 20 céntimos

Gráficos interactivos: https://www.epdata.es/datos/ipc-datos-graficos/71/espana/106

Infografía: https://fotos.europapress.es/infografias/f7843888

-- El índice de referencia del INE para la actualización del alquiler escala a máximos del 2,54% en septiembre

https://www.epdata.es/datos/indice-referencia-arrendamientos...

-- La afiliación de extranjeros sube en 84.200 cotizantes en septiembre y marca nuevos máximos

https://www.epdata.es/datos/afiliados-extranjeros-seguridad-...

-- La inflación de EEUU alcanzó el 3,7% tras crecer seis décimas en septiembre

https://www.epdata.es/datos/estados-unidos-eeuu-datos-macroe...

NACIONAL

-- El PSOE sube tres puntos en el CIS tras el desahucio de Maricarmen y duplica su ventaja sobre el PP, que marca mínimos

Infografía: https://fotos.europapress.es/infografias/f7844383

Gráficos: https://www.epdata.es/datos/estimacion-intencion-voto-elecci...

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