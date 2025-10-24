MADRID 24 Oct. (EPDATA) -
Listado de gráficos y conjuntos de datos publicados por EpData este viernes 24 de octubre:
ECONOMÍA
-- El paro sube en 60.100 personas en verano y el empleo marca nuevo récord, con 22,3 millones de ocupados
Gráficos interactivos: https://www.epdata.es/datos/paro-espana-hoy-epa-ine/10/espan...
Infografía: https://fotos.europapress.es/infografias/f7051302
-- La inflación industrial vuelve a tasas positivas en septiembre (+0,3%) por el encarecimiento de la energía
Gráficos interactivos: https://www.epdata.es/datos/indice-precios-industriales-ipri...
Infografía: https://fotos.europapress.es/infografias/f7051330
-- El IPC general y subyacente de EEUU convergen en el 3% tras subir y bajar una décima, respectivamente
Gráficos interactivos: https://www.epdata.es/datos/estados-unidos-eeuu-datos-macroe...
SOCIEDAD
-- España registra 19 l/m2 de lluvias acumuladas desde el 1 de octubre, un 62% menos que lo habitual
Gráficos interactivos: https://www.epdata.es/datos/precipitaciones-espana-datos-gra...
