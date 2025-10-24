Publicado 24/10/2025 19:04

Listado de gráficos y conjuntos de datos publicados por EpData este viernes

Listado de gráficos y conjuntos de datos publicados por EpData este viernes 24 de octubre:

ECONOMÍA

-- El paro sube en 60.100 personas en verano y el empleo marca nuevo récord, con 22,3 millones de ocupados

Gráficos interactivos: https://www.epdata.es/datos/paro-espana-hoy-epa-ine/10/espan...

Infografía: https://fotos.europapress.es/infografias/f7051302

-- La inflación industrial vuelve a tasas positivas en septiembre (+0,3%) por el encarecimiento de la energía

Gráficos interactivos: https://www.epdata.es/datos/indice-precios-industriales-ipri...

Infografía: https://fotos.europapress.es/infografias/f7051330

-- El IPC general y subyacente de EEUU convergen en el 3% tras subir y bajar una décima, respectivamente

Gráficos interactivos: https://www.epdata.es/datos/estados-unidos-eeuu-datos-macroe...

SOCIEDAD

-- España registra 19 l/m2 de lluvias acumuladas desde el 1 de octubre, un 62% menos que lo habitual

Gráficos interactivos: https://www.epdata.es/datos/precipitaciones-espana-datos-gra...

